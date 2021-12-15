Ну, что, проходим? Мимо, имеется в виду.

Разработчики из GSC Game World решили, что не стоит обходить стороной современные тренды на «метавселенные» и NFT, и объявили сегодня о том, что создадут собственную метавселенную по S.T.A.L.K.E.R. 2, в которой в том числе можно будет пользоваться и обмениваться этими самыми невзаимозаменяемыми токенами.

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Чтобы осуществить замысел, GSC Game World объединила усилия с компанией DMarket. По задумке разработчиков, благодаря метавселенной игроки смогут «лично» присутствовать в Зоне, даруя местным персонажам свою собственную внешность.

Первый этап внедрения элементов метавселенной в S.T.A.L.K.E.R. 2 стартует в январе: в рамках аукциона зажиточные геймеры смогут купить первого «метачеловека» и дать ему свою внешность. Второй этап запланирован на февраль. Подразумевается, что игроки смогут начать обмениваться метавселенским контентом ещё до выхода S.T.A.L.K.E.R. 2. Авторы уверяют, что весь NFT-контент является косметическим и не будет давать никаких преимуществ в игре.

Стоит отметить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 — уже не первая игра, в которой в том или ином виде применяются технологии NFT. Ранее о нововведениях в духе времени заявили Ubisoft (Ghost Recon Breakpoint) и Питер Молиньё с его «симулятором бизнеса». Во всех случаях данные нововведения встречаются сообществом крайне негативно. Оно и понятно: «крипта» как таковая «достала» всех, а уж геймеров, лишённых возможности приобрести видеокарты по вменяемым ценам, тем более.

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К слову, в середине октября в Steam были внедрены новые правила, по которым игры с блокчейном и NFT не допускаются к распространению на площадке. Вышвырнет ли Valve из Steam новый S.T.A.L.K.E.R.? Будем следить за развитием событий.