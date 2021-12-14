Наверное, мы не преувеличим, если скажем, что минимум половина успеха и «хайпа» вокруг Cyberpunk 2077 — в наличии в ней Киану Ривза. Вернее, персонажа Джонни Сильверхерда, которому Ривз подарил свои внешность и голос. Разработчики из CD Projekt RED максимально форсировали данное обстоятельство и даже заявляли, что Киану Ривз лично играл в Cyberpunk 2077, и ему всё понравилось.
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Но на днях выяснилось, что кто-то либо открыто наврал, либо что-то недосказал, либо сформулировал мысль так, что возникла её двоякая трактовка. Так, в интервью изданию The Verge Киану Ривз заявил, что вообще не играет в видеоигры, и к Cyberpunk 2077 тоже не притрагивался. Артист видел демонстрации Cyberpunk 2077, но лично никогда в неё не играл.
Похоже, теперь кому-то придётся объясняться. Впрочем, учитывая, что Cyberpunk 2077 провалилась в продажах, а весь новый контент для неё начнёт поступать только в следующем году, у CD Projekt RED есть куда более важные дела, чем оправдания перед публикой. Лучшим оправданием и извинением станет доработка проекта.