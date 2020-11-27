Киану Ривз уже играет в Cyberpunk 2077 и всем доволен
Киану Ривз принял непосредственное участие в создании Cyberpunk 2077, исполнив роль Джонни Сильверхенда и став, по сути, лицом игры и одной из её главных маркетинговых движущих сил. Поэтому не приходится удивляться тому, что инвесторы живо интересуются впечатлениями знаменитого актёра от игры.
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Соответствующий вопрос был задан в рамках сессии вопросов-ответов по итогам недавнего финансового отчёта CD Projekt. По словам руководителя компании Адама Кичиньского, Киану Ривз уже играет в Cyberpunk 2077, ему всё очень нравится, но, насколько известно Кичиньскому, ещё не прошёл её до конца.
Также инвесторы задали вопрос касательно аддонов-расширений для Cyberpunk 2077. Нам уже известно, что они по своим масштабам будут похожи на аддоны к The Witcher 3, однако деталями разработчики пока не делятся. И на то есть причины: по словам господина Кичиньского, изначально студия хотела рассказать о дополнениях до выхода основной игры, но после череды переносов релиза решила, что это может разозлить игроков. Поэтому теперь подробности дополнительного контента появятся только после релиза основной Cyberpunk 2077.
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До выхода Cyberpunk 2077 осталось уже меньше двух недель. По крайней мере, в это очень хочется верить, глядя на многократное упоминание даты 10 декабря в рамках встречи с инвесторами.
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