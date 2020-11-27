Киану Ривз принял непосредственное участие в создании Cyberpunk 2077, исполнив роль Джонни Сильверхенда и став, по сути, лицом игры и одной из её главных маркетинговых движущих сил. Поэтому не приходится удивляться тому, что инвесторы живо интересуются впечатлениями знаменитого актёра от игры.

реклама

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде EVGA 3080 в Compeo.ru Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Соответствующий вопрос был задан в рамках сессии вопросов-ответов по итогам недавнего финансового отчёта CD Projekt. По словам руководителя компании Адама Кичиньского, Киану Ривз уже играет в Cyberpunk 2077, ему всё очень нравится, но, насколько известно Кичиньскому, ещё не прошёл её до конца.

Также инвесторы задали вопрос касательно аддонов-расширений для Cyberpunk 2077. Нам уже известно, что они по своим масштабам будут похожи на аддоны к The Witcher 3, однако деталями разработчики пока не делятся. И на то есть причины: по словам господина Кичиньского, изначально студия хотела рассказать о дополнениях до выхода основной игры, но после череды переносов релиза решила, что это может разозлить игроков. Поэтому теперь подробности дополнительного контента появятся только после релиза основной Cyberpunk 2077.

реклама

реклама

До выхода Cyberpunk 2077 осталось уже меньше двух недель. По крайней мере, в это очень хочется верить, глядя на многократное упоминание даты 10 декабря в рамках встречи с инвесторами.