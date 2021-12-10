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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Аналитики: продажи Cyberpunk 2077 за год оказались почти вдвое ниже ожидаемых
С таким проектом там что-то вообще ожидали, представляете?
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С момента выхода Cyberpunk 2077 прошёл ровно год. История релиза игры и всего, что последовало за ним, всем хорошо известна, поэтому было предельно логично предположить, что в плане продаж звёзд проект хватать не будет. Вот он их и не схватил: по подсчётам аналитиков, продажи Cyberpunk 2077 за первый год оказались примерно вдвое ниже ожидаемых.

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Как передаёт издание Bloomberg, продажи Cyberpunk 2077 за год составили 17,3 млн копий, в то время как руководство CD Projekt рассчитывало за указанный срок продать не меньше тридцати миллионов копий. Более того, по подсчётам аналитиков, большая часть из этих 17,3 млн копий приходится на предварительные заказы и продажи в первые недели после выхода игры.

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И в ближайшее время ситуация исправляться не будет: весь новый контент начнёт выходить только в следующем году, поэтому своеобразных «спичек», которые бы разожгли новый интерес публики к Cyberpunk 2077, пока нет. Стоит ли при такой статистике удивляться тому, что Cyberpunk 2077 участвует в каждой распродаже и уже предлагается с 50-процентной скидкой, хотя изначально предполагалось, что в первый год она будет продаваться только за полную стоимость?

#cd projekt red #cyberpunk 2077
5
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ev_rus
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Каа
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Гнать их отовсюду, ссаными тряпками)
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VRoman
22:05
Раскрыл бы тему заработка подробно, детально и не посылая всех на чужой обзор. А то от тебя видна только любовь к шопингу через стекло витрины. Вот у меня есть два компа: один с 12900К и другой с 5950...
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omoikane
22:05
бред получить адекватную производительность за адекватные деньги это только консоль. Даже у перекупов будет дешевле чем ноут с схожей производительностью.
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Evgeniy Som
22:03
Кристалл со временем деградирует и та же видеокарта может уже не держать разгон как раньше, да что там ушатанные после майнинга видюхи 1000-й серии не могли даже стандартные частоты порой держать.
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Evgeniy Som
22:00
SH из индии это как наш феня эксперт по экселям только на ютубе. И рисует порой такие же бредовые графики. Он 3000-ю серию небось даже в руках не держал )))
Влияет ли майнинг на количество fps играх – GeForce RTX 3080 после года на ферме в тесте SH
BaLaMuTt
21:59
Пока сливают только древности вроде rx4xx/5xx да 1066/1070. Актуальные карты пока никто не сливает особо кроме lhr-версий взятых по глупости вместо карт без lhr. Но сам тренд есть, с этим спорить глуп...
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omoikane
21:55
какую систему? :D В чем она ее ломает? Шапочку с фольги сними :D таких игр против системы было море, никому они не мешают наоборот.
Аналитики: продажи Cyberpunk 2077 за год оказались почти вдвое ниже ожидаемых
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