С момента выхода Cyberpunk 2077 прошёл ровно год. История релиза игры и всего, что последовало за ним, всем хорошо известна, поэтому было предельно логично предположить, что в плане продаж звёзд проект хватать не будет. Вот он их и не схватил: по подсчётам аналитиков, продажи Cyberpunk 2077 за первый год оказались примерно вдвое ниже ожидаемых.
реклама
Как передаёт издание Bloomberg, продажи Cyberpunk 2077 за год составили 17,3 млн копий, в то время как руководство CD Projekt рассчитывало за указанный срок продать не меньше тридцати миллионов копий. Более того, по подсчётам аналитиков, большая часть из этих 17,3 млн копий приходится на предварительные заказы и продажи в первые недели после выхода игры.
И в ближайшее время ситуация исправляться не будет: весь новый контент начнёт выходить только в следующем году, поэтому своеобразных «спичек», которые бы разожгли новый интерес публики к Cyberpunk 2077, пока нет. Стоит ли при такой статистике удивляться тому, что Cyberpunk 2077 участвует в каждой распродаже и уже предлагается с 50-процентной скидкой, хотя изначально предполагалось, что в первый год она будет продаваться только за полную стоимость?