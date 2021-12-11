Того самого, которое, согласно утечкам, понравится фанатам God of War.

Несколько дней назад в Сети с подачи авторитетного инсайдера Тома Хендерсона появилась информация о том, что Ubisoft готовит для Assassin’s Creed Valhalla крупнейшее за всю историю франшизы дополнение, которое по своей сути станет находкой для фанатов God of War. Вчера Ubisoft частично подтвердила утечку, назначив на понедельник некий важный для «Вальгаллы» анонс. Но шило в рваном мешке утаить достаточно сложно: китайское подразделение Ubisoft уже «слило» основную информацию в Сеть.

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Итак, утечка гласит следующее: дополнение называется Dawn of Ragnarok — это самое крупное и амбициозное дополнение за всю историю франшизы Assassin’s Creed. События развернутся в Девяти мирах скандинавской мифологии, и Эйвору, главному герою «Вальгаллы», предстоит помочь богу Одину вернуть его похищенного огненным гигантом Суртуром сына.

Релиз, согласно утечке, запланирован на 10 марта. Ну а нам теперь остаётся только ждать понедельника и подтверждения всей вышеизложенной информации.