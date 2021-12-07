Что бы это ни значило.

Без инсайдерских сведений новостные ленты, наверное, были бы чрезвычайно однообразны: трейлеры, геймплеи, провалы, извинения, скандалы. А вот благодаря инсайдерам можно немного помечтать и, учитывая вероятность, с которой эти самые инсайдерские сведения в итоге сбываются, подготовиться к приятным известиям. Так, авторитетный инсайдер Том Хендерсон, пользующийся колоссальным кредитом доверия в игровом сообществе, рапортовал о том, что для Assassin’s Creed Valhalla готовится циклопических масштабов дополнение.

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По информации Хендерсона, запуск дополнения запланирован на март наступающего года, а по своим масштабам оно будет столь внушительным, что сравнимо с полноценной отдельной игрой: насколько известно инсайдеру, средняя продолжительность прохождения аддона составит около сорока часов. При этом, дополняет Хендерсон, аддон будет в какой-то мере напоминать God of War и явно придётся по нраву фанатам последнего.

There's a new Assassin's Creed Valhalla DLC coming this December (announcement at TGA?).



There's also a massive DLC expansion coming in March 2022. It's expected to be around 40 hours of additional gameplay and will be a "God of War-style" expansion, whatever that means. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 7, 2021

Что скрывается под словами «будет напоминать God of War», непонятно: «подогнать» под это определение можно слишком много геймплейных и сюжетных элементов, поэтому лучше пока даже не растворяться в догадках. Бытует мнение, что дополнение окрестили Dawn of Ragnarok.

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Кроме того, Хендерсону известно, что помимо вышеописанного крупного дополнения Assassin’s Creed Valhalla также получит DLC поскромнее, и анонсируют его уже в эту пятницу в рамках The Game Awards 2021.