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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft назначила на понедельник крупный анонс по Assassin’s Creed Valhalla
Видимо, речь идёт о масштабном дополнении.
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Ubisoft внезапно вышла на связь и опубликовала на своём YouTube-канале видеоролик, посвящённый Assassin’s Creed Valhalla. Формально видео является тизером, призывающим нас запомнить дату — 13 декабря, 20:00 по московскому времени — при наступлении которого произойдёт некий, безусловно, важный анонс. Для вторичного по своей сути контента Ubisoft вряд ли бы стала заготавливать нагнетатель «хайпа».

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Скорее всего, нас ждёт анонс гигантского дополнения в духе God of War, о котором на днях обмолвился авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

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#ubisoft #assassins creed valhalla
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