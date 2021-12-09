Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Невероятно, но в Epic Games Store появилась корзина покупок
Зачем раздатчику подарочных игр корзина? Видимо, логика в Epic Games такая.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену

Три года назад Epic Games открыла свой собственный магазин игр. Планы были наполеоновские: стать полноценным конкурентом Steam, привлечь всех разработчиков своим более демократичным «сбором» за использование площадки. Но на практике развитие магазина застопорилось настолько, что даже корзина покупок — базовый элемент любого даже самого захудалого интернет-магазина, не говоря уже о сервисах цифровой дистрибуции — появилась в нём только сегодня, спустя три года после запуска платформы.

реклама

Кнопка «Добавить в корзину» отныне будет соседствовать с кнопкой «Купить сейчас». Очевидно, в Epic Games справедливо предполагают, что значительная часть игроков одномоментно покупают по одной игре, оставляя массовые скупки игр на распродажи.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Сейчас в Epic Games Store проходит раздача Prison Architect и Godfall Challenger Edition. Сам магазин пока даже и не думает работать в «плюс», а абсолютное большинство его аудитории воспринимают его исключительно как раздатчик подарочных игр. Коих в этом месяце, если утечки верны, перед новым годом раздадут аж четырнадцать штук (не считая двух вышеуказанных).

#epic games #epic games store
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Утечка: Epic Games Store в этом месяце раздаст четырнадцать игр — по одной в день
В Epic Games Store стартовала раздача Godfall Challenger Edition и Prison Architect, а также началась распродажа к The Game Awards 2021
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
29
Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
77
Загадки истории: Финляндия. Зимняя война 1939 года
116
Легендарные игры, в которые играли и играют сотни миллионов людей: Косынка, Солитер, Паук
8
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
37
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
60
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
16
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
40
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
16
Заметки на полях: Жесткая машина рекламного PR на примере Halo Infinite от Microsoft
21

Сейчас обсуждают

Bryant333
23:00
Как же я тащился от Bound in Blood.
В Steam стартовала бесплатная раздача Call of Juarez Gunslinger
Celeron 9 GHz
22:58
Как говорил Сайфер из Матрицы, спирт хорош для обезжиривания двигателей и уничтожения мозговых клеток.
В Новой Зеландии обсуждается закон о запрете продажи сигарет для всех родившихся после 2008 года
idon
22:57
Pimax 8k x. Уже давно вышел. Последняя прошивка дает 90гц в 2x4к. На 3090 все очень играбельно. Особенно с dlss.
Sony показала прототип шлема виртуальной реальности с разрешением 8K
Зю
22:56
Затроллено
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
ev_rus
22:55
С Метро Исход я бы не сравнивал, давно это было, там движок довольно пластилиновый и с недостаточной детализацией, рельефностью. Там движок проигрывает даже чистому Анрил4 движку (Days Gone). Здесь же...
Новые подробности и скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: новая фракция, пси-олень, цветущая зона и многое другое
Андрей Чекунов
22:55
Что-то уже отслеживают, тех же спидхакеров и "летунов" уже пол года ни одного не видел. А остальное можно легко обмануть, тот же ВХ или радар вообще никак статистикой не определить, если только пилить...
Escape from Tarkov. Откровения бывшего игрока.
Magnum79
22:54
Аксцысь, игра итак сейчас 600р Много?
На следующей неделе Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной
Celeron 9 GHz
22:52
Хорошая игра ?
В Steam стартовала бесплатная раздача Call of Juarez Gunslinger
Сергей Боровой
22:51
с какими из этих?
Sony показала прототип шлема виртуальной реальности с разрешением 8K
Shuvalof Yuri
22:50
все отлично работает.
Утром Роскомнадзор разблокировал Tor, а в обед снова заблокировал: что происходит в организации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем