Зачем раздатчику подарочных игр корзина? Видимо, логика в Epic Games такая.

Три года назад Epic Games открыла свой собственный магазин игр. Планы были наполеоновские: стать полноценным конкурентом Steam, привлечь всех разработчиков своим более демократичным «сбором» за использование площадки. Но на практике развитие магазина застопорилось настолько, что даже корзина покупок — базовый элемент любого даже самого захудалого интернет-магазина, не говоря уже о сервисах цифровой дистрибуции — появилась в нём только сегодня, спустя три года после запуска платформы.

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Кнопка «Добавить в корзину» отныне будет соседствовать с кнопкой «Купить сейчас». Очевидно, в Epic Games справедливо предполагают, что значительная часть игроков одномоментно покупают по одной игре, оставляя массовые скупки игр на распродажи.

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Сейчас в Epic Games Store проходит раздача Prison Architect и Godfall Challenger Edition. Сам магазин пока даже и не думает работать в «плюс», а абсолютное большинство его аудитории воспринимают его исключительно как раздатчик подарочных игр. Коих в этом месяце, если утечки верны, перед новым годом раздадут аж четырнадцать штук (не считая двух вышеуказанных).