В прошлом году так уже было.

Как известно, Новый год — время волшебства ©. Частичку этого самого волшебства в прошлом году перед новым годом создала Epic Games Store, устроив масштабную раздачу игр — по одной каждый день. Похоже, в этом году компания повторит акцию: как сообщил инсайдер billbil-kun, «предсказавший» аналогичную акцию год назад, 16 декабря Epic Games раздаст в своём магазине первую игру, и ею станет Shenmue III.

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Полностью публиковать список запланированных к раздаче игр инсайдер не стал, уточнив лишь, что, по его мнению, самую достойную игру Epic Games раздаст 25 декабря — в день Рождества по григорианскому календарю.

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Важно помнить, что сегодня в Epic Games Store стартует стандартная еженедельная раздача игр: игроки смогут бесплатно получить Godfall Challenger Edition и Prison Architect. Пока что же действует предыдущее предложение, так что в ближайшие пару часов вы ещё можете успеть забрать Dead by Daylight и while True: learn().