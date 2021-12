По всей видимости, оглашение точной даты релиза уже не за горами.

О том, что Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy выйдут на PC, нам известно ещё с начала сентября: Sony продолжает следовать своей новой политике и портировать PlayStation-шедевры прошлых лет на персональных компьютеры. Пока что нам назвали лишь размытое «окно» релиза в «начало 2022 года», но, по всей видимости, оглашение точной даты выхода уже не за горами. Сначала сборник Uncharted Legacy of Thieves, в который и войдут четвёртая номерная часть серии и самостоятельное дополнение The Lost Legacy, засветился на портале ESRB, и вот, теперь у него появилась официальная страничка в Steam.

реклама

Ничего нового на Steam-страничке сборника выудить, впрочем, не удалось: она просто есть и явно ждёт того момента, как на ней появится точная дата релиза и возможность оформить предварительный заказ.

К сожалению, предыдущие части франшизы PC-игрокам по-прежнему придётся «проходить» на YouTube. Но, быть может, и это не навсегда.