Как и было обещано, сегодня DICE применила к Battlefield 2042 обновление с порядковым номером #2. Патч исправляет некоторые ошибки, а также решает проблемы с балансом игрового процесса, в частности — местной механики стрельбы. Так, после установки обновления у всех видов оружия кроме дробовиков значительно уменьшится разброс при стрельбе: игроки пожаловались на эту особенность в Battlefield 2042 почти сразу, заявив, что при местных дистанциях разброс у оружия настолько огромный, а точность попаданий из-за этого столь смехотворная, что превращает стрельбу в бросок монетки.
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Также сегодняшнее обновление повысило стабильность работы игровых серверов и исправило ошибку, из-за которой игроки не могли «заспауниться» с выбранной ими экипировкой.
Напомним, что релиз Battlefield 2042 трудно назвать удачным: претензии к оптимизации, ворох технических проблем, неадекватный баланс, сомнительные решения в игровом процессе. Как итог, перед нами самая низкооценённая простыми пользователями игра серии. Согласно сведениям СМИ, Electronic Arts на фоне катастрофического релиза Battlefield 2042 проведёт в студии DICE масштабные преобразования.