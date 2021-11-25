До конца года для игры выйдет ещё одно (а в идеале — два) обновление.

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Как и было обещано, сегодня DICE применила к Battlefield 2042 обновление с порядковым номером #2. Патч исправляет некоторые ошибки, а также решает проблемы с балансом игрового процесса, в частности — местной механики стрельбы. Так, после установки обновления у всех видов оружия кроме дробовиков значительно уменьшится разброс при стрельбе: игроки пожаловались на эту особенность в Battlefield 2042 почти сразу, заявив, что при местных дистанциях разброс у оружия настолько огромный, а точность попаданий из-за этого столь смехотворная, что превращает стрельбу в бросок монетки.

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Также сегодняшнее обновление повысило стабильность работы игровых серверов и исправило ошибку, из-за которой игроки не могли «заспауниться» с выбранной ими экипировкой.

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Напомним, что релиз Battlefield 2042 трудно назвать удачным: претензии к оптимизации, ворох технических проблем, неадекватный баланс, сомнительные решения в игровом процессе. Как итог, перед нами самая низкооценённая простыми пользователями игра серии. Согласно сведениям СМИ, Electronic Arts на фоне катастрофического релиза Battlefield 2042 проведёт в студии DICE масштабные преобразования.