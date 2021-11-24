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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
DICE до конца года применит к Battlefield 2042 ещё два патча — один из них снизит эффективность снайперской винтовки NWT-50 против техники
А то был ну совсем цирк — «снайперка» против танка эффективнее, чем ПТРК.
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Battlefield 2042, как и практически любой современный проект AAA-класса, нуждается в многочисленных пострелизных доработках. К счастью, студия DICE этот факт не отрицает — напротив, внимательно прислушивается к отзывам игроков и собирает сведения, которые помогут исправить текущее положение с новинкой. В частности, до конца года Battlefield 2042 ждут два относительно крупных обновления.

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Первое из них выпустят уже завтра, 25 ноября, а второе — в начале декабря. В первом обновлении обещают исправить серверную ошибку, приводившую к невозможности возрождения бойца с выбранной экипировкой, повысить стабильность работы серверов, а также уменьшить разброс у всего оружия кроме дробовиков. По справедливому мнению разработчиков, повышенный разброс при стрельбе приводит к неудовлетворительным результатам и в целом ощущается неестественно, особенно, если вспомнить, насколько масштабны в Battlefield 2042 поля боя.

Во втором обновлении тоже будут представлены многочисленные улучшения, однако на сегодняшний день разработчики ограничились упоминанием лишь пары из них. В частности, крупнокалиберная снайперская винтовка NWT-50, которая уже стала «мемом» среди игроков в Battlefield 2042 благодаря своей возможности подбивать танки быстрее, чем это делает специализированное противотанковое оружие, утратит свою эффективность против бронетехники.

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Что касается оптимизации и производительности, то эта работа будет проводиться постоянно до тех пор, пока проблемы с просадками частоты кадров не будут решены. В общем, через несколько месяцев можно будет рассмотреть возможность участия в сражениях Battlefield 2042. Сейчас — рано.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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как будто ей поможет исправление багов, сама суть батлы испоганена)) как недавно выяснилось новой командой, толерастной петушней, которые вообще не смотрели на прошлые части при разработке
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