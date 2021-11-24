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Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: в DICE на фоне катастрофического релиза Battlefield 2042 грядут масштабные изменения
Только бы хуже не сделали... А то могут ведь.
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Не секрет, что хоть Battlefield 2042 и заняла все три призовых места в недельном чарте продаж Steam, но пользовательские оценки у новинки рекордно низкие, а отзывы в основном отрицательные, критические. Долго в такой ситуации игра не проживёт, а допустить этого нельзя, поэтому в DICE грядут масштабные изменения, о чём сегодня сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

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В детали Хендерсон не вдавался, но уточнил, что имеет смысл ожидать увольнений старых сотрудников и поиск новых. Официально о грядущих изменениях, если верить Хендерсону, DICE совместно с Electronic Arts должны объявить уже на этой неделе.

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Строго говоря, первые шаги в деле стабилизации ситуации вокруг Battlefield 2042 студия уже предпринимает. Завтра выйдет новое обновление, а в начале декабря — ещё одно. Также до конца года DICE планирует выпустить ещё и третий патч, но в его отношении ещё чётко сформированных сроков нет, так что вполне вероятен его перенос на начало января.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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