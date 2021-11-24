Не секрет, что хоть Battlefield 2042 и заняла все три призовых места в недельном чарте продаж Steam, но пользовательские оценки у новинки рекордно низкие, а отзывы в основном отрицательные, критические. Долго в такой ситуации игра не проживёт, а допустить этого нельзя, поэтому в DICE грядут масштабные изменения, о чём сегодня сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон.
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В детали Хендерсон не вдавался, но уточнил, что имеет смысл ожидать увольнений старых сотрудников и поиск новых. Официально о грядущих изменениях, если верить Хендерсону, DICE совместно с Electronic Arts должны объявить уже на этой неделе.
To clarify - They are hiring a lot of new people under DICE and not making another DICE studio.— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 24, 2021
Строго говоря, первые шаги в деле стабилизации ситуации вокруг Battlefield 2042 студия уже предпринимает. Завтра выйдет новое обновление, а в начале декабря — ещё одно. Также до конца года DICE планирует выпустить ещё и третий патч, но в его отношении ещё чётко сформированных сроков нет, так что вполне вероятен его перенос на начало января.