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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Специалисты Digital Foundry в ужасе от качества ремастеров GTA Vice City и San Andreas
Ранее они были шокированы качеством обновлённой GTA III.
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На прошлой неделе специалисты подотчётного изданию Eurogamer ресурса Digital Foungry решили лично проверить смешанный игроками с грязью ремастер Grand Theft Auto III, ну а теперь очередь дошла и до обновлённых версий Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas. Как и следовало ожидать после разгромного обзора третьей номерной части серии, «ремастированные» приключения Томми Версетти и Карла Джонсона получили точно такие же отзывы от профессиональных технических обозревателей.

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Для начала в Digital Foundry отметили, что переезд на другой движок в значительной степени поменял картинку и Vice City, и San Andreas, лишив её того былого шарма, что присутствовал в оригинальных частях серии. Можно ли это назвать банальной ностальгией по временам, когда трава была зеленее, а деревья большими, представители Digital Foundry пояснять не стали, однако отметили, что с точки зрения общей технологичности ремастеры значительно превосходят оригинальные игры серии

Что же касается непосредственно качества исполнения ремастеров, то здесь от Digital Foundry пошла исключительно справедливая критика. Специалисты отмечают, что в ремастерах Vice City и San Andreas, равно как и в ремастере GTA III, представлены зачастую неузнаваемые модели персонажей, восприятие которых усугубляется устаревшими на пятнадцать лет анимациями их движений.

В ремастере San Andreas обозреватели столкнулись с другой интересной особенностью. Как вы помните, в оригинале дальность прорисовки в игре оставляла желать лучшего; ремастер же показал, что данное решение Rockstar в далёком 2004 году было в том числе эстетическим: поскольку игровой мир в San Andreas значительно превосходит по своим масштабам миры GTA III и Vice City, то невысокая дальность прорисовки и туман скрывали близлежащие локации. В ремастере же, если забраться на крышу небоскрёба в Лос-Сантосе, то можно увидеть и сельскую местность, и города Сан-Фиерро и Лас-Вентурас, хотя путь к ним отнюдь не близкий.

Что касается производительности, то всё плохо: слабая оптимизация, из-за чего даже консоли текущего поколения умудряются «захлебнуться» и «просесть» по кадровой частоте ниже минимально комфортного порога в 60 fps. Про консоли прошлого поколения и гибридную приставку Switch в данной ситуации и говорить нечего.

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Отметим, что на днях Rockstar признала наличие в сборнике Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition проблем, назвала их «неожиданными» и пообещала исправить. Процесс, впрочем, будет долгим. Настолько, что компания даже вернёт в продажу оригинальные версии GTA III, Vice City и San Andreas.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
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