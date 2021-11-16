Коротко: и как это вообще допустили до релиза?

Несколько дней назад состоялся релиз сборника Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. В его состав входят «улучшенные» версии Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas, но на практике с данными ремастерами всё настолько плохо, что сборник потихоньку падает в рейтинге и имеет все шансы стать самой низкооценённой игрой в истории. Специалисты занимающегося техническим разбором видеоигр ресурса Digital Foundry решили взглянуть, что же так не понравилось игрокам, и записали соответствующее видео.

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В качестве подопытного было решено избрать ремастер Grand Theft Auto III, и, строго говоря, легче перечислить, что в данном проекте удалось. Как поясняют сотрудники Digital Foundry, в ремастере крайне халтурно выполнены эффекты дождя, имеются ошибки с эффектом света фар автомобилей, а также заметно почти полное отсутствие оптимизации, из-за чего частота кадров «проседает» ниже минимально допустимого значения.

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Больше всего сотрудников Digital Foundry мучает вопрос, как данный проект вообще прошёл этап технического контроля. Почему Rockstar не проверила работу подрядчиков из Grove Street Games? Не исключено, что после данного проекта дальнейший путь в игровой промышленности для девелоперов из «Гроув Стрит» попросту заказан.