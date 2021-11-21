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Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Издание Gamespot, журналистов которого пригласили поучаствовать в закрытом бета-тестирование боевика Babylon’s Fall, поделились с общественностью 12-минутной записью игрового процесса новинки. Благодаря нижеуказанному видеоролику можно ознакомиться с боевой системой и общей динамикой игрового процесса.

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А вот на что обращать внимание пока не следует — так это на визуальное исполнение. Бесспорно, оно в Babylon’s Fall, мягко говоря, не соответствует времени, в которое мы живём, и разработчики из PlatinumGames с этим согласились. Ещё в октябре авторы пообещали, что в перспективе приведут местную графику в порядок.

По заверениям девелоперов, с новой графикой персонажи и окружение станут более разборчивыми и детализированными, однако общий визуальный стиль «масляной живописи» при этом сохранится.

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Когда Babylon’s Fall доберётся до нас в готовом состоянии, до сих пор неизвестно. Анонсирован проект был ещё два года назад.