Когда студия PlatinumGames в последний раз показала геймплей своего нового экшена под названием Babylon’s Fall, у игроков осталось неприятное «послевкусие» — графика здесь совсем уже примитивная по современным меркам, неразборчивая, и никаким художественным стилем это не оправдать. К счастью, разработчики приняли справедливую критику к сведению и сегодня сообщили, что значительно улучшат графическое исполнение своего творения.
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Насколько заметно (или незначительно, смотря как посмотреть) изменится графика в Babylon’s Fall, можно посмотреть в нижеуказанном коротеньком видеоролике формате «до/после обновления». Как сообщают разработчики, графика в Babylon’s Fall станет разборчивее, детализированнее, сохранив при этом «уникальный стиль масляной живописи».
With a big thanks to our Sentinels support, the #BabylonsFall team have been working on updating the graphics to improve legibility while retaining the unique oil painting style! pic.twitter.com/s1AbHoLxhZ— BABYLON'S FALL (@BabylonsFall_EN) October 6, 2021
К сожалению, даже приблизительными сроками выхода Babylon’s Fall разработчики с нами до сих пор делиться не желают. Анонс, между прочим, состоялся сильно больше трёх лет назад.