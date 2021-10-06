Впрочем, разглядывать изменения всё равно придётся с лупой.

Когда студия PlatinumGames в последний раз показала геймплей своего нового экшена под названием Babylon’s Fall, у игроков осталось неприятное «послевкусие» — графика здесь совсем уже примитивная по современным меркам, неразборчивая, и никаким художественным стилем это не оправдать. К счастью, разработчики приняли справедливую критику к сведению и сегодня сообщили, что значительно улучшат графическое исполнение своего творения.

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Насколько заметно (или незначительно, смотря как посмотреть) изменится графика в Babylon’s Fall, можно посмотреть в нижеуказанном коротеньком видеоролике формате «до/после обновления». Как сообщают разработчики, графика в Babylon’s Fall станет разборчивее, детализированнее, сохранив при этом «уникальный стиль масляной живописи».

With a big thanks to our Sentinels support, the #BabylonsFall team have been working on updating the graphics to improve legibility while retaining the unique oil painting style! pic.twitter.com/s1AbHoLxhZ — BABYLON'S FALL (@BabylonsFall_EN) October 6, 2021

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К сожалению, даже приблизительными сроками выхода Babylon’s Fall разработчики с нами до сих пор делиться не желают. Анонс, между прочим, состоялся сильно больше трёх лет назад.