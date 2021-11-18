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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Экс-геймдиректор Overwatch Джефф Каплан закрывал команду разработчиков от корпоративного давления Activision Blizzard
И, видимо, устал и не выдержал.
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Как известно, весной этого года Джефф Каплан, на протяжении пяти лет представлявший собой «лицо» Overwatch, покинул Blizzard, не объяснив толком причин столь серьёзного решения. Теперь же одна из продюсеров Overwatch Трейси Кеннеди уточнила роль, которую играла личность Каплана в кругу разработчиков игры.

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По словам госпожи Кеннеди, Каплан был для команды разработчиков Overwatch чем-то вроде щита, уберегающего их от корпоративного «бреда» и давления со стороны Activision Blizzard. Как поясняет Кеннеди, именно благодаря усилиям Каплана и сформировалась отличная команда Overwatch.

Но после ухода Каплана из компании недостатки и «токсичность» Activision Blizzard стали просачиваться внутрь коллектива, и многие, кто до этого работали в своеобразном «пузыре», оказались в шоке и даже не смогли дальше продолжать спокойно работать, избрав для себя решение об уходе в другие студии или о формировании своих собственных коллективов.

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В настоящее время Blizzard, будучи частью единого с Activision холдинга, переживает непростые времена: смена руководства как следствие судебных скандалов и проблемы с разработкой игр, в результате чего их релизы откладываются на неопределённые сроки. Согласно финансовым отчётам холдинга, подразделение Blizzard является самым неэффективным по соотношению расходов на содержание к генерируемой прибыли.

#blizzard #overwatch
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