Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard отложила Diablo IV и Overwatch 2 на неопределённый срок
Как будто кто-то в этом сомневался. У Blizzard сейчас другие задачи.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Gaming несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Очередной груз плохих новостей для тех, кто ждёт от Blizzard чего-то новенького: в рамках своего квартального отчёта компания сообщила, что это самое «новенькое» задерживается — как пишет руководство, и Diablo IV, и Overwatch 2 выйдут «позже, чем изначально предполагалось». Никаких конкретных сроков Blizzard не назвала, поэтому справедливо будет сказать, что релизы обеих игр компании отложены на неопределённый срок.

реклама

Согласно заявлению руководства компании, обе этих игры сейчас являются одними из самых ожидаемых в игровой индустрии. И хотя коллективы их разработчиков проделали громадную работу за последние кварталы, Blizzard посчитала, что следует предоставить командам больше времени, дабы Overwatch 2 и Diablo IV оказались максимально достойными продуктами, в которые будут играть на протяжении как минимум нескольких лет. Так сказать, краткосрочная жертва во имя долгосрочного успеха.

Решение далось Blizzard с трудом: дело в том, что перенос релизов столь крупных и ожидаемых проектов неизбежно снизит прогнозируемую выручку компании и всего холдинга Activision Blizzard в целом.

анонсы и реклама
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
799 990р - цена 8K телека LG
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Отметим, что ранее в Сети появлялась информация о том, что Blizzard постарается выпустить Overwatch 2 до лета следующего года. Пока трудно сказать, каковы были изначальные планы Blizzard касательно сроков её выхода, но, скорее всего, теперь ждать новинку раньше конца 2022-го или начала 2023-го года не стоит. А это значит, что брошенная на произвол судьбы первая часть продолжит существовать без контента и внятных обновлений ещё один год. Со сроками выхода Diablo IV история изначально была туманной, поэтому сказать на счёт переноса её выхода в принципе нечего.

#blizzard #activision blizzard #overwatch 2 #diablo iv
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
Первые игроки в Diablo II: Resurrected уже требуют возврат средств
Карточная игра Hearthstone готовится к приходу «Наёмников» — смотрим поясняющее видео с русскими субтитрами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение процессоров Ryzen 3700x и 5800x (и 5600x) в четырех играх
82
10 лучших игр с открытым миром последних лет, в которые можно играть месяцами
58
Процессоры Intel Alder Lake – это уверенный шаг вперёд и конкуренция AMD, или топтание на месте
132
5 практических советов для тех, кто остался без видеокарты в 2021 году
52
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ750-M-V2L WH (80 Plus Gold)
23
Миниобзор игровой производительности нового Macbook Pro 14 с процессором M1 Pro
25
Ключ для Windows 11 на всю жизнь можно купить за 1 368 рублей на распродаже 11.11
Жесткая борьба видеокарт: Видеоматериалы
8
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86S
2
Мои впечатления от игры Rat Hunter
8

Сейчас обсуждают

Почётный амудянин
00:30
Если рядом с комментарием появляется красная циферка, значит у нифоннатов подгорает 😠
Процессоры Intel Alder Lake – это уверенный шаг вперёд и конкуренция AMD, или топтание на месте
ev_rus
00:30
НВ надежнее стоит на рынке настольных видеокарт и теснее работает с игроделами, хорошо и быстро пишет дрова, подвозит оптимизации, внедряет технологии.
Процессоры Intel Alder Lake – это уверенный шаг вперёд и конкуренция AMD, или топтание на месте
Виталий Shokerxxx
00:29
у интуля куча закладок для хацкеров так что не знаю кто больше косячет наверное обе конторки.
Обзорщик выявил новый баг, связанный с производительностью процессоров в Windows 11
warmuza
00:27
3 раза пробовал, всё равно выводит Дашу Корейку
Сбер запустил нейросеть, рисующую картинки по описанию: протестировать ее может любой
Андрей Маликов
00:27
Беги быстрее оплачивать Заказ на 12900 в рф или укр, где ты там живешь ! Перепродашь Амазонкам
Процессоры Intel Alder Lake доступны для предзаказа в России по цене 24 990-58 590 рублей
REY_B_
00:23
Вообще-то, это ОРВИ. Они и у нас замечательно распространяется и мутирует. От ОРВИ ещё ни одной реально действующей вакцины не придумано. Так, дают что-то, но по-мелочи. И эти очевидно тоже не срабат...
Ученые нашли новые антитела против COVID-19 и его новых штаммов, таких как Дельта
xapoiii
00:19
ты тупой? 125 и 240!
Intel слукавила в тесте Core i9-12900K и Ryzen 9 5950X, ограничив TDP последнего
Виталий Shokerxxx
00:19
явно извращенцы прогеры сделали кучу закладок с д п в коде.
Blizzard отложила Diablo IV и Overwatch 2 на неопределённый срок
REY_B_
00:19
Осталось мелочь - протестировать несколько лет и сообщить о результатах.
Ученые нашли новые антитела против COVID-19 и его новых штаммов, таких как Дельта
ABC
00:18
Нормальный результат, как по мне. В те времена у меня были дешманские D0 от самсунга, гнались только в путь.
GSKILL продемонстрировала модули Trident Z5 DDR5-7000 с задержками CL40
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем