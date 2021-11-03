Как будто кто-то в этом сомневался. У Blizzard сейчас другие задачи.

Очередной груз плохих новостей для тех, кто ждёт от Blizzard чего-то новенького: в рамках своего квартального отчёта компания сообщила, что это самое «новенькое» задерживается — как пишет руководство, и Diablo IV, и Overwatch 2 выйдут «позже, чем изначально предполагалось». Никаких конкретных сроков Blizzard не назвала, поэтому справедливо будет сказать, что релизы обеих игр компании отложены на неопределённый срок.

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Согласно заявлению руководства компании, обе этих игры сейчас являются одними из самых ожидаемых в игровой индустрии. И хотя коллективы их разработчиков проделали громадную работу за последние кварталы, Blizzard посчитала, что следует предоставить командам больше времени, дабы Overwatch 2 и Diablo IV оказались максимально достойными продуктами, в которые будут играть на протяжении как минимум нескольких лет. Так сказать, краткосрочная жертва во имя долгосрочного успеха.

Решение далось Blizzard с трудом: дело в том, что перенос релизов столь крупных и ожидаемых проектов неизбежно снизит прогнозируемую выручку компании и всего холдинга Activision Blizzard в целом.

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Отметим, что ранее в Сети появлялась информация о том, что Blizzard постарается выпустить Overwatch 2 до лета следующего года. Пока трудно сказать, каковы были изначальные планы Blizzard касательно сроков её выхода, но, скорее всего, теперь ждать новинку раньше конца 2022-го или начала 2023-го года не стоит. А это значит, что брошенная на произвол судьбы первая часть продолжит существовать без контента и внятных обновлений ещё один год. Со сроками выхода Diablo IV история изначально была туманной, поэтому сказать на счёт переноса её выхода в принципе нечего.