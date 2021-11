Страшно мало среди них достойных. Возможно, с подобными новостями пора завязывать.

На дворе уже середина ноября, а это значит, что Microsoft пора публиковать новый список игр, которые пополнят каталог подписки Xbox Game Pass до конца месяца. Их совсем немного — всего восемь штук — а достойных внимания и вовсе две, и то, с большой натяжкой.

реклама

Итак, следующие игры войдут в состав Xbox Game Pass до 30 ноября:

17 ноября — Next Space Rebels;

18 ноября — Exo One, Fee Tactics, My Friend Pedro и Undungeonж

23 ноября — Deeeer Simulator (так и написано) и Mortal Shell;

30 ноября — Evil Genius 2.

Во всех случаях предложения актуальны как для PC, так и для Xbox.

анонсы и реклама Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

По традиции, пачка игр параллельно вылетит из каталога. Тридцатого ноября его покинут следующие проекты: Call of The Sea, FIFA 19, Football Manager 2021 и Football Manager 2021 Xbox Edition, Haven, Hello Neighbor, Morkredd и VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action.