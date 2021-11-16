На дворе уже середина ноября, а это значит, что Microsoft пора публиковать новый список игр, которые пополнят каталог подписки Xbox Game Pass до конца месяца. Их совсем немного — всего восемь штук — а достойных внимания и вовсе две, и то, с большой натяжкой.
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Итак, следующие игры войдут в состав Xbox Game Pass до 30 ноября:
- 17 ноября — Next Space Rebels;
- 18 ноября — Exo One, Fee Tactics, My Friend Pedro и Undungeonж
- 23 ноября — Deeeer Simulator (так и написано) и Mortal Shell;
- 30 ноября — Evil Genius 2.
Во всех случаях предложения актуальны как для PC, так и для Xbox.
По традиции, пачка игр параллельно вылетит из каталога. Тридцатого ноября его покинут следующие проекты: Call of The Sea, FIFA 19, Football Manager 2021 и Football Manager 2021 Xbox Edition, Haven, Hello Neighbor, Morkredd и VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action.