Сегодняшний день приятен не только осознанием того факта, что завтра пятница — самый замечательный день недели, — но и релизом Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, в состав которого входят визуально облагороженные версии Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas, вызывающие у многих ностальгические чувства и тоску по беззаботному детству/юности.
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Релиз состоялся несколько минут назад на PC (Rockstar Store) и всех актуальных консолях, в том числе даже на гибридной приставке Nintendo Switch. В Rockstar Store сборник предлагается по цене в 4 279 рублей, на консолях PlayStation — 4 639 рублей, Xbox — $59,99, на Switch — 5 399 рублей.
Напоминаем, что в Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition нас ждёт современная графика, высокая дальность прорисовки, повышенная детализация моделей, более современные визуальные эффекты и улучшенное управление. Оригинальным играм из сборника исполнилось уже по 17—20 лет.