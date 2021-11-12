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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Серверы Rockstar Games Launcher «лежат» уже почти в течение суток
Проблема решается. Ну, так утверждает техподдержка Rockstar.
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Как известно, вчера состоялся релиз сборника ремастеров Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition. Продукт ожидаемый, а ажиотаж вокруг него был закономерно высоким. Массового наплыва игроков ожидали все кроме Rockstar: как следствие, серверы и системы Rockstar Games Launcher «лежат» уже почти на протяжении суток.

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Как сообщает официальная статистика с сайта технической поддержки Rockstar, программа-загрузчик («лончер») не работает полностью: не активны ни авторизация в сервисе, ни магазин компании, ни облачные службы, ни функция загрузок. Также в нокауте «лежат» Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Red Dead Online и Grand Theft Auto Online на PC.

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На фоне проблем с Rockstar Games Launcher компания временно сняла PC-версию Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition с продажи. Когда восстановится доступ к сервисам, не уточняется, но специалисты Rockstar уверяют, что работают над решением проблем.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
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