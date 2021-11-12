Проблема решается. Ну, так утверждает техподдержка Rockstar.

Как известно, вчера состоялся релиз сборника ремастеров Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition. Продукт ожидаемый, а ажиотаж вокруг него был закономерно высоким. Массового наплыва игроков ожидали все кроме Rockstar: как следствие, серверы и системы Rockstar Games Launcher «лежат» уже почти на протяжении суток.

реклама

Как сообщает официальная статистика с сайта технической поддержки Rockstar, программа-загрузчик («лончер») не работает полностью: не активны ни авторизация в сервисе, ни магазин компании, ни облачные службы, ни функция загрузок. Также в нокауте «лежат» Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Red Dead Online и Grand Theft Auto Online на PC.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке <b>3060 Gigabyte Aorus за копейки</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать MSI RTX 3070 еще дешевле 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

На фоне проблем с Rockstar Games Launcher компания временно сняла PC-версию Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition с продажи. Когда восстановится доступ к сервисам, не уточняется, но специалисты Rockstar уверяют, что работают над решением проблем.