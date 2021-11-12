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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Украинских игроков возмутило наличие в Battlefield 2042 облика «зелёного человечка»
К сути претензии тоже могут возникнуть вопросы.
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Сегодня стартовал ранний доступ Battlefield 2042: игроки, оформившие предзаказ на дорогие издания игры (или запустившие её через подписочный сервис), начали изучать контент финальной версии проекта. Практически сразу у игроков из Украины появился повод для недовольства: в Battlefield 2042 есть скин «зелёного человечка». Если точнее, скин называется Little Green Man. Имели ли ввиду разработчики того самого «зелёного человечка», или это просто совпадение — вопрос пока открытый.

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Как считают отдельные украинские игроки, речь в данном случае идёт не о каком-то уникальном герое из игры, а эвфемизме. Здесь нужно обратиться к «Википедии».

«"Вежливые люди" (также "зелёные человечки") — эвфемизм для обозначения военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации в военной форме без знаков различия, блокировавших стратегические объекты в украинском Крыму во время присоединения полуострова к России. Термин получил распространение с конца февраля — начала марта 2014 года.»

Пользователь Twitter с ником Waggle_ua оставил следующее сообщение:

«EA, EA DICE, это нормально, что вы шуточной форме добавляете российских террористов, которые оккупировали часть моей страны? Почему тогда не добавить бойцов ИГИЛ* или Талибана* для полноты картины?

На момент написания данного материала официальных комментариев от Electronic Arts и DICE не поступало.

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* - Запрещённые в РФ террористические организации.

#electronic arts #battlefield 2042 #ea dice
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