Чем стерильнее, тем лучше.

Сегодня днём покупатели дорогих изданий Battlefield 2042 получили возможность приступить к перестрелкам в рамках недельного раннего доступа. Вскоре после раннего запуска игры некоторые пользователи заметили среди обликов специалиста Бориса один любопытный под названием «Зелёный человечек». Нетрудно догадаться, что название данного облика является отсылкой к событиям весны 2014 года в Крыму.

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Трактовка событий тех лет до сих пор не имеет, и ещё долго не будет иметь единого сформированного на этот счёт мнения, поэтому спустя несколько часов после обнаружения данного неоднозначного контента DICE опубликовала заявление, в котором пообещала сменить проблемное название облика Бориса. По словам представителей студии, произошла «ненамеренная отсылка к реальным событиям, и это не отражает ценностей команды [разработчиков]».

Today you helped inform us about a name we use for a Skin in Boris' Mastery Tiers.



It unintentionally references a real world issue, and isn't reflective of our team's values.



We'll be changing the name in a forthcoming update, and appreciate it being brought to our attention. pic.twitter.com/Zzxc5dt8EW — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) November 12, 2021

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Название облика будет изменено в ближайшем обновлении. Полноценный всеобщий релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября.