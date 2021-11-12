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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
DICE сменит отсылавшее к «вежливым людям» название облика в Battlefield 2042
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Сегодня днём покупатели дорогих изданий Battlefield 2042 получили возможность приступить к перестрелкам в рамках недельного раннего доступа. Вскоре после раннего запуска игры некоторые пользователи заметили среди обликов специалиста Бориса один любопытный под названием «Зелёный человечек». Нетрудно догадаться, что название данного облика является отсылкой к событиям весны 2014 года в Крыму.

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Трактовка событий тех лет до сих пор не имеет, и ещё долго не будет иметь единого сформированного на этот счёт мнения, поэтому спустя несколько часов после обнаружения данного неоднозначного контента DICE опубликовала заявление, в котором пообещала сменить проблемное название облика Бориса. По словам представителей студии, произошла «ненамеренная отсылка к реальным событиям, и это не отражает ценностей команды [разработчиков]».

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Название облика будет изменено в ближайшем обновлении. Полноценный всеобщий релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
3
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Виталий Shokerxxx
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sgs
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MriS
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Magnum79
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overandover
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NOFX
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DICE сменит отсылавшее к «вежливым людям» название облика в Battlefield 2042
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