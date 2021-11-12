А также для обладателей подписки.

Много ли смысла в современном мире в оформлении предварительных заказов на игры да ещё и в значительно более дорогих вариантах, чем их и без того дорогие базовые издания? Безусловно, смысла в этом нет никакого, и разработчики с издателями понимают это не хуже нас, игроков, поэтому всячески поощряют предзаказчиков и покупателей расширенных изданий. Так, например, сегодня в Battlefield 2042 для таких товарищей стартовал ранний доступ. Поиграть на неделю раньше, чем это будут делать все остальные, могут обладатели «Золотого» и «Ультимативного» изданий шутера.

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Альтернативный вариант получения раннего доступа — оформление подписки EA Play или же Xbox Game Pass (в состав которой EA Play также входит). Но в этом случае ранний доступ будет ограничен десятью часами игрового процесса.

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Для «простых смертных» двери Battlefield 2042 откроются ровно через неделю, 19 ноября. Судя по первым оценкам обозревателей, в целом новинка получилась достойной, хотя и, конечно, не без недостатков.