Крошка сын к отцу пришёл, и спросила кроха: «Папа, Ска́йрим — хорошо?». — «Да, сынок, неплохо!».

О том, что The Elder Scrolls VI до сих пор находится в стадии дизайна и не перейдёт на следующий этап до тех пор, пока Bethesda Game Studios не выпустит свой более приоритетный проект в лице Starfield, нам известно уже сравнительно давно. Однако многие геймеры воспринимают творчество Bethesda исключительно в рамках франшизы The Elder Scrolls, и им закономерно интересно узнать, когда всё-таки состоится релиз шестой номерной части серии.

реклама

Интересно это и сыну Тодда Говарда, о чём сам отец сообщил в рамках сессии вопросов-ответов на Reddit. По словам Говарда, на День отца сын подарил ему открытку со словами «Ты замечательный Папа, но где The Elder Scrolls VI?». Как видим, настоящие разработчики не делятся инсайдерской информацией даже с ближайшими родственниками. Вот она — истинная преданность своему делу и договору о нераспространении!

По словам Говарда, он понимает, что между The Elder Scrolls V Skyrim и The Elder Scrolls VI пройдёт поистине огромный промежуток времени, но иного выхода у студии не было: надо было создавать Starfield — проект в полностью новой вселенной и франшизе — к которому команда разработчиков заранее тяготела, устав постоянно ютиться в рамках TES и Fallout.

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри MSI RTX 3070 еще дешевле 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Starfield выйдет 11 ноября 2022 года, ну а сегодня, 11 ноября 2021 года, мы отмечаем десятилетие со дня выхода «Скайрима». По этому поводу Bethesda выпустила соответствующее «Юбилейное издание» культовой RPG с массой нового контента. По приемлемой, надо сказать, цене.