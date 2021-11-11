О том, что The Elder Scrolls VI до сих пор находится в стадии дизайна и не перейдёт на следующий этап до тех пор, пока Bethesda Game Studios не выпустит свой более приоритетный проект в лице Starfield, нам известно уже сравнительно давно. Однако многие геймеры воспринимают творчество Bethesda исключительно в рамках франшизы The Elder Scrolls, и им закономерно интересно узнать, когда всё-таки состоится релиз шестой номерной части серии.
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Интересно это и сыну Тодда Говарда, о чём сам отец сообщил в рамках сессии вопросов-ответов на Reddit. По словам Говарда, на День отца сын подарил ему открытку со словами «Ты замечательный Папа, но где The Elder Scrolls VI?». Как видим, настоящие разработчики не делятся инсайдерской информацией даже с ближайшими родственниками. Вот она — истинная преданность своему делу и договору о нераспространении!
По словам Говарда, он понимает, что между The Elder Scrolls V Skyrim и The Elder Scrolls VI пройдёт поистине огромный промежуток времени, но иного выхода у студии не было: надо было создавать Starfield — проект в полностью новой вселенной и франшизе — к которому команда разработчиков заранее тяготела, устав постоянно ютиться в рамках TES и Fallout.
Starfield выйдет 11 ноября 2022 года, ну а сегодня, 11 ноября 2021 года, мы отмечаем десятилетие со дня выхода «Скайрима». По этому поводу Bethesda выпустила соответствующее «Юбилейное издание» культовой RPG с массой нового контента. По приемлемой, надо сказать, цене.