Сегодня геймеры всех стран и континентов вместе с разработчиками из Bethesda Game Studios отмечают десятилетие со дня выхода обречённой стать культовой The Elder Scrolls V Skyrim. Событие важное, дата — тоже, поэтому разработчики приурочили к ней старт продаж «Юбилейного издания» своей замечательной ролевой игры.
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Ранее Bethesda сообщала, что Anniversary Edition обойдётся покупателям в 3 399 рублей для новичков и в 1 429 рублей для тех, у кого уже имеется The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, однако реальная итоговая цена оказалась куда более приемлемой: 1 999 рублей и 799 рублей соответственно.
Напомним, что в состав The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition входит Special Edition вместе со всеми контентными дополнениями (Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn), а также с пятью сотнями материалов из «Клуба творчества», включая новые сюжетные линии, оружие, заклинания, экипировку, противников, режим выживания и многое другое. Отличный способ вспомнить события десятилетней давности и всеобщий восторг от погружения в мир северной провинции Тамриэля.