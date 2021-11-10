1 марта будущего года, запомните.

Компания Pyranha Bytes назвала точную дату релиза ролевой игры ELEX II — 1 марта будущего года. Дата была названа в трейлере коллекционного издания проекта, с которым можно ознакомиться чуть ниже.

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В состав «коллекционки» ELEX II войдут следующие бонусы:

стилбук;

артбук;

брелок для ключей;

статуэтка;

концептуальный альбом с музыкой.

Коллекционное издание поступит в продажу одновременно с цифровыми версиями игры на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S.

В сентябре разработчики из Pyranha Bytes публиковали получасовое геймплейное видео ELEX II с демонстрацией всех основных механик: сражений, крафтинга, общения с персонажами и исследования мира.

Детали сюжета ELEX II раскрыты в другом видео (его тоже публиковали в сентябре). Тогда мы узнали, что главному герою Джаксу нужно будет исполнить важную миссию: объединить свободный народ Магалана против особой угрозы, которая способна изменить всё. Трейлер давал понять, что в ELEX II будет огромный мир с детальным окружением и со своими уникальными фракциями.

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Исследовать здешние локации нужно будет с помощью реактивного ранца и в кампании с уникальными героями. Последние смогут присоединяться к главному герою, запоминать его действия и живо реагировать на происходящее.