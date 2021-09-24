Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сражения, крафтинг и исследование мира в получасовом геймплейном видео ELEX II
В общем, всё, что нужно знать о данном проекте.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

ELEX II когда-нибудь доберётся до релиза, и повышение активности со стороны разработчиков и избранных ими видеоблогеров наводит на мысль о том, что данное событие случится уже в обозримой перспективе. Так, сравнительно популярный блогер ACG записал получасовое прохождение новинки и поделился видеороликом со всеми желающими.

реклама

В нижеуказанном видео, продолжительность которого составляет около получаса, продемонстрировано исследование масштабного игрового мира ELEX II, боевая система, общение с персонажами, а также геймплейная механика крафтинга — в частности, приготовление пищи.

Важно помнить, что ELEX II — это в первую очередь ролевая игра, поэтому от вашего отыгрыша здесь многое будет зависеть, и даже самая, казалось бы, незначительная вещь кардинальным образом повлияет на развитие сюжета.

Игра создаётся для всех актуальных платформ, и, надеемся, скоро разработчики поделятся с нами датой выхода.

#piranha bytes #elex ii
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики Gothic и Risen анонсировали ELEX II — продолжение винтажного ролевого экшена с открытым миром
В Steam стартовала распродажа игр серии Gothic и Risen с огромными скидками
Авторы ролевой игры ELEX II раскрыли детали сюжета в новом трейлере
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
521
Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию
201
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2021
43
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
57
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть пятая
12
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected, часть 2
5
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
21
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
+

Сейчас обсуждают

AfroOverlord
14:10
https://youtu.be/VuVEAh-IF5Q
Для обеспечения «суверенного Рунета» правительство собирается потратить свыше 30 миллиардов рублей до 2024 года
SVG4K
14:10
Еще была полуось варп, но грят редкий зверь
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
Дункан Стэндиш
14:09
Ты опять выходишь на связь чудило? Где фотографии железа?
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
Sergey Grigorev
14:09
только из-за тепловизора и берут
Сверхпрочный Blackview BV6600 Pro с тепловизором получил скидку 160 долларов
The Morrighan
14:09
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected, часть 2
SVG4K
14:09
Зеновий так никто не делает, сначала в установщике удаляешь все разделы старой винды кроме первого, затем его расширяешь до конца винта или следующих разделов, и так она чисто ставилась
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
FillWillson
14:06
Ну это ещё больше добавляет оптимизма... :)
Для обеспечения «суверенного Рунета» правительство собирается потратить свыше 30 миллиардов рублей до 2024 года
AfroOverlord
14:05
Скорость рандомной выборки мелких блоков, правда,упадёт процентов на 10, да забьются шины линий pci-e, а в самом забавном случае - 4 от процессора и 4 через южный мост.
SSD с интерфейсом PCIe 5.0 от производителя Kioxia показал на презентации скорость 14000 Мбит/с
Дмитрий Юфа
14:05
7zIp
Подборка проверенных утилит, которые я устанавливаю после каждой инсталляции Windows 10
Inqizitor
14:05
А что, Матрица не говно? Был Джонни Мнемоник в 1994 - он шикарен. А Матрица - попытка пародии на Джонни, на которую в 1999 году я смотрел с покерфейсом. Прибытие и бегущий по лезвию 49 - говно однозна...
«Дюна» — претендент на звание «самый унылый фильм года»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем