ELEX II когда-нибудь доберётся до релиза, и повышение активности со стороны разработчиков и избранных ими видеоблогеров наводит на мысль о том, что данное событие случится уже в обозримой перспективе. Так, сравнительно популярный блогер ACG записал получасовое прохождение новинки и поделился видеороликом со всеми желающими.
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В нижеуказанном видео, продолжительность которого составляет около получаса, продемонстрировано исследование масштабного игрового мира ELEX II, боевая система, общение с персонажами, а также геймплейная механика крафтинга — в частности, приготовление пищи.
Игра создаётся для всех актуальных платформ, и, надеемся, скоро разработчики поделятся с нами датой выхода.