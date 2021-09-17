Авторы ролевой игры ELEX II раскрыли детали сюжета в новом трейлере
Разработчики из Piranha Bytes показали свежий сюжетный трейлер ролевой игры ELEX II, демонстрация случилась в рамках специальной презентации THQ Nordic.
реклама
Главному герою Джаксу в этот раз нужно будет исполнить важную миссию: объединить свободный народ Магалана против особой угрозы, которая способна изменить всё. Максимально пафосная завязка, но ничего не поделать.
Трейлер также даёт понять, что в ELEX II будет огромный мир с детальным окружением и со своими уникальными фракциями. Исследовать здешние локации предлагается с помощью реактивного ранца и в кампании с уникальными героями. Последние смогут присоединяться к главному герою, запоминать его действия и живо реагировать на происходящее.
реклама
ELEX II должна поступить в продажу на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила