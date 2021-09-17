Разработчики из Piranha Bytes показали свежий сюжетный трейлер ролевой игры ELEX II, демонстрация случилась в рамках специальной презентации THQ Nordic.

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Главному герою Джаксу в этот раз нужно будет исполнить важную миссию: объединить свободный народ Магалана против особой угрозы, которая способна изменить всё. Максимально пафосная завязка, но ничего не поделать.

Трейлер также даёт понять, что в ELEX II будет огромный мир с детальным окружением и со своими уникальными фракциями. Исследовать здешние локации предлагается с помощью реактивного ранца и в кампании с уникальными героями. Последние смогут присоединяться к главному герою, запоминать его действия и живо реагировать на происходящее.

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ELEX II должна поступить в продажу на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.