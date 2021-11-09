Посредством комикса и сопутствующего ему внутриигрового события.

В своё время Blizzard допустила ошибку, позволив себе «увековечить» одного из своих сотрудников — Джесси Маккри — и дать его имя футуристическому ковбою из сетевого геройского боевика Overwatch. Впоследствии реальный Джесси Маккри оказался в эпицентре сексуального скандала, и Blizzard, чтобы сохранить своё доброе имя, уж простите за вынужденный каламбур, недавно переименовала названного в его честь персонажа в Коула Кэссиди. То, что сообщество Overwatch и понятия не имело о существовании реального Маккри, как и то, что люди продолжат по привычке называть героя как прежде, Blizzard особо не волновало: главное было обезопасить себя от возможных «ищеек».

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Что сделано, то сделано, но вот проблема: как объяснить игрокам загадочную смену имени харизматичного героя с револьвером и светошумовой гранатой, тем более что в предыдущих материалах, в том числе в короткометражках, его продолжают называть по-старому? Для решения этой задачи сегодня в Overwatch стартует мини-событие «Новая кровь» (New Blood), в рамках которого будет опубликован соответствующий комикс.

Параллельно с комиксом в Overwatch на протяжении двух недель можно будет выполнить несложное задание и, заработав достаточное количество очков на победах в матчах, получить новый симпатичный облик для Коула Кэссиди.

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Пользуясь случаем, напомним, что развитие Overwatch как франшизы происходит не так активно, как этого хотелось бы поклонникам игры. Первая часть фактически заброшена, и единственный новый контент — это бесконечные созданные на аутсорсе облики персонажей и редкие события по типу вышеописанного. Вторая часть, на которую возлагаются большие надежды, была вместе с Diablo IV отложена на неопределённый срок.