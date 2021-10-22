Blizzard сделала персонажей Overwatch сильными и слабыми, а ковбой Коул сделал всех равными.

Некоторое время назад Blizzard попала в эпицентр скандала, связанного с домогательствами и притеснениями сотрудников по половому признаку. Имело это всё на самом деле место или нет, нас не особо волнует, но последствия для компании и её проектов оказались серьёзными: настолько, что отдельных персонажей видеоигр, названных в честь реально существующих разработчиков из Blizzard, оказавшихся активными участниками скандала, пришлось переименовать.

реклама

В частности, стрелок Джесси Маккри из Overwatch, названный в честь ведущего дизайнера уровней в Blizzard, сходил в ЗАГС и подал заявление на смену имени. Отныне персонажа будут звать Коул Кэссиди, что немножко напоминает Кассия Колхауна из «Всадника без головы».

Meet Cole Cassidy.



Rides into Overwatch October 26. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs — Overwatch (@PlayOverwatch) October 22, 2021

Решение вступит в силу уже в следующий вторник, 26 октября. Тогда же и узнаем, потратила ли Blizzard кучу сил и ресурсов на то, чтобы переозвучить огромное количество реплик персонажей, в которых прямо упоминается имя «Маккри».

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Насколько данное решение Blizzard приживётся, сказать трудно, но, очевидно, первые месяцы и даже годы игроки по привычке будут называть данного персонажа по-старому, чем практически полностью обессмыслят действия студии.