Некоторое время назад Blizzard попала в эпицентр скандала, связанного с домогательствами и притеснениями сотрудников по половому признаку. Имело это всё на самом деле место или нет, нас не особо волнует, но последствия для компании и её проектов оказались серьёзными: настолько, что отдельных персонажей видеоигр, названных в честь реально существующих разработчиков из Blizzard, оказавшихся активными участниками скандала, пришлось переименовать.
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В частности, стрелок Джесси Маккри из Overwatch, названный в честь ведущего дизайнера уровней в Blizzard, сходил в ЗАГС и подал заявление на смену имени. Отныне персонажа будут звать Коул Кэссиди, что немножко напоминает Кассия Колхауна из «Всадника без головы».
Meet Cole Cassidy.— Overwatch (@PlayOverwatch) October 22, 2021
Rides into Overwatch October 26. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs
Решение вступит в силу уже в следующий вторник, 26 октября. Тогда же и узнаем, потратила ли Blizzard кучу сил и ресурсов на то, чтобы переозвучить огромное количество реплик персонажей, в которых прямо упоминается имя «Маккри».
Насколько данное решение Blizzard приживётся, сказать трудно, но, очевидно, первые месяцы и даже годы игроки по привычке будут называть данного персонажа по-старому, чем практически полностью обессмыслят действия студии.