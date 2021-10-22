Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Коул-миротворец: Blizzard сказала, как переименует Маккри из Overwatch
Blizzard сделала персонажей Overwatch сильными и слабыми, а ковбой Коул сделал всех равными.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Некоторое время назад Blizzard попала в эпицентр скандала, связанного с домогательствами и притеснениями сотрудников по половому признаку. Имело это всё на самом деле место или нет, нас не особо волнует, но последствия для компании и её проектов оказались серьёзными: настолько, что отдельных персонажей видеоигр, названных в честь реально существующих разработчиков из Blizzard, оказавшихся активными участниками скандала, пришлось переименовать.

реклама

В частности, стрелок Джесси Маккри из Overwatch, названный в честь ведущего дизайнера уровней в Blizzard, сходил в ЗАГС и подал заявление на смену имени. Отныне персонажа будут звать Коул Кэссиди, что немножко напоминает Кассия Колхауна из «Всадника без головы».

Решение вступит в силу уже в следующий вторник, 26 октября. Тогда же и узнаем, потратила ли Blizzard кучу сил и ресурсов на то, чтобы переозвучить огромное количество реплик персонажей, в которых прямо упоминается имя «Маккри».

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Насколько данное решение Blizzard приживётся, сказать трудно, но, очевидно, первые месяцы и даже годы игроки по привычке будут называть данного персонажа по-старому, чем практически полностью обессмыслят действия студии.

#blizzard #overwatch
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
Первые игроки в Diablo II: Resurrected уже требуют возврат средств
Карточная игра Hearthstone готовится к приходу «Наёмников» — смотрим поясняющее видео с русскими субтитрами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Во что мы играли 10 лет назад: лучшие игры октября 2011 по мнению читателей журнала Игромания
26
Asus RTX 3080ti Strix LC - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
47
Топ-5 самых частых ошибок кибербезопасности российского бизнеса по версии экспертов Тинькофф
14
Компьютер месяца от Zero - октябрь 2021 (часть 2)
24
Assassin's Creed Origins: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
7
Обзор платформы Intel NUC Elements
5
Битва игровых компьютеров: CPU Core i3-10325 и Ryzen 3 3300Х в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
2
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Yuri Myakotin
23:06
В смысле все настройки, как и на большинстве NASов, делаются через веб интерфейс, у самого сервера графического интерфейса нет, только командная строка линукса. https://www.openmediavault.org/
Хранение личной фильмотеки - домашний медиа-сервер против стриминговых интернет-сервисов
Don-Pedro
22:59
Коул-миротворец: Blizzard сказала, как переименует Маккри из Overwatch
Белый Дракон Скорости
22:59
Я тебе этот мусор в твое очко запихаю.. МРАЗОТА ЖИРНАЯ.. ТЫ ПОНЯЛ МЕНЯ!?!?!?
Один из магазинов уже показал цены на процессоры Intel Core i7-12700K и i9-12900K: 470$ и 670$
Orry
22:59
нафига ? оно ещё минимум несколько лет будет надуваться и сдуваться. причем точно надуется ещё не раз покруче нынешнего - штаты же полтора триллиона долларов из ниоткуда на социальные расходы с весны ...
РБК: объём рынка криптовалют в России достиг уровня доходов федерального бюджета страны
Михаил
22:59
https://a.radikal.ru/a15/2110/79/204ca691d14c.jpg А вот тебе не побежденный фикус. У меня эта машина проработала уже 54 тысячи часов, и всего за все время я ее выключал 27 раз.
Один из магазинов уже показал цены на процессоры Intel Core i7-12700K и i9-12900K: 470$ и 670$
Белый Дракон Скорости
22:54
Тупая ЖИРНАЯ БУРАТИНА .. ты когда в последний раз мылось.. а сука?? пхахвхахха
Один из магазинов уже показал цены на процессоры Intel Core i7-12700K и i9-12900K: 470$ и 670$
Михаил
22:53
У меня много разного железа. Очень много пк на обслуживании. Мне на работе хватает компьютеров. Если я хочу поработать на любой машине нет проблем вообще. А вот такие как ты в жизни мало что видели. З...
Один из магазинов уже показал цены на процессоры Intel Core i7-12700K и i9-12900K: 470$ и 670$
Белый Дракон Скорости
22:51
ГДЕ ТВОЕ ЖЕЛЕЗО НИЩИЙ КЛОУН АА?!?!?!? 10 минут тебе даю.. время пошло мусор.. покажи свой ВСОСНЫЙ ебаный хлам 2700 .. пусть поржут с тебя.. говно в проруби сука пхахвххахап
Один из магазинов уже показал цены на процессоры Intel Core i7-12700K и i9-12900K: 470$ и 670$
Михаил
22:50
Психушка по тебе плачет Белый Дракон. Я же тебе предоставил скиншоты прям с датой и временем. Машины работают практически разница месяц.
Один из магазинов уже показал цены на процессоры Intel Core i7-12700K и i9-12900K: 470$ и 670$
Белый Дракон Скорости
22:50
Ты ЖАЛКАЯ СЛИТАЯ И ПРЕЗИРАЕМАЯ ВСЕМИ АМУДОУБЛЮДКА!!!! И ВСЕ ВЫ ТУТ ТАКИЕ СУКА!!!!! ВЫ ВСЕ НИКТО!!!! НИКТО СУКА!!!!!!
Один из магазинов уже показал цены на процессоры Intel Core i7-12700K и i9-12900K: 470$ и 670$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем