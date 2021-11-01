Слишком. Много. Инсайдеров.

Буквально вчера мы писали вам о новой Call of Duty (которая не Vanguard, а условная Modern Warfare II) со ссылкой на заявления инсайдера, а теперь подоспела новая информация. Её обнародовали журналисты профильного издания Video Games Chronicle (VGC) со ссылкой на свои неназванные источники. Ниже мы подготовили пересказ всего того, что разведали любители слухов.

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Представители VGC узнали, что сюжетная кампания Modern Warfare II будет предельно мрачной и с большим упором на реализм — вчерашний инсайдер утверждал нечто подобное. Опять же, речь шла о системе морального выбора, последствиях и сильной режиссёрской постановке. Разработчики планируют отвести боям на короткой дистанции больше внимания, что тоже должно положительно повлиять на вовлечение игрока в происходящее.

Из-за сильно изменённой геймплейной формулы авторам пришлось отказаться от использования танков, самолётов и прочей «тяжёлой» техники. На их место придут небольшие вертолёты и резиновые лодки, ведь в большинстве миссий игрок не будет принимать участие в масштабных сражениях, а принимать участие в диверсионных вылазках.

Про заклинившее оружие журналисты VGC тоже не забыли рассказать (вчерашний инсайдер подтвердил наличие этой механики), но всё это будет реализовано в поставленных сценах —никаких случайностей. Добавьте сюда трясущиеся руки напарников и дополнительные анимации обращения с неисправным оружием — и получите обновлённую Call of Duty про спецоперации, а не про баталии, которые принято ставить с голливудским размахом.

Infinity Ward (именно эта команда создаёт новую CoD) поработает и над улучшением ИИ виртуальных персонажей: они научатся кричать, ругаться, возиться со своими ранами и живо реагировать на изменение ситуации в бою.

Журналистам издания VGC удалось прояснить ситуацию с дальнейшим развитием Warzone: с выходом Modern Warfare II в «королевской битве» появится новая локация с узнаваемыми местами из оригинальной Modern Warfare 2 (вышла в 2009-м году). По сетевому режиму для новой CoD известно ещё несколько моментов:

возможность сыграть за разных оперативников (диверсантов из сюжетной кампании и «плохишей» из сюжетной кампании);

готовится режим-аналог Hazard Zone из Battlefield 2042 — с большой картой, отрядами и ботами;

местом действия режима станет новая карта для Warzone;

идея выпустить ремастер-версию мультиплеера классической Modern Warfare 2 была завёрнута — авторы не хотят дробить аудиторию.

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Даты релиза у Call of Duty: Modern Warfare II нет и быть пока не может, ведь в конце недели (5 ноября) выходит Vanguard, которой и будет уделяться всё основное внимание на протяжении следующих полгода.