Но, как мы понимаем, это совсем ненадолго.

Последние четыре года Blizzard звёзд с неба не хватает: новых релизов, если не считать ремастеров старых игр и дополнений к нетленной World of Warcraft, нет, а имеющиеся проекты если и поддерживаются, то из рук вон плохо. Как результат — постоянное сокращение пользовательской базы, с 2017 года составившее почти 50 %. И вот, после публикации квартального финансового отчёта выяснилось, что падение аудитории удалось остановить и зафиксировать на минимальном на сегодняшний день значении в 26 миллионов ежемесячных активных пользователей.

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Что поспособствовало остановке падения, компания не уточняет, но логичнее всего предположить, что единственная веская на то причина — релиз Diablo II Resurrected, привлёкший множество ностальгирующих по своему детству/молодости геймеров. Также, вероятно, что разгоревшийся вокруг компании скандал подогрел интерес сообщества к её играм.

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Как бы то ни было, остановка падения — явление исключительно временное: новых игр от Blizzard нам не следует ждать ещё как минимум год: в рамках отчёта компания сообщила, что Diablo IV и Overwatch 2 выйдут «позже, чем планировалось ранее». А, учитывая, насколько из рук вон плохо Blizzard осуществляет поддержку своих текущих проектов, впереди нас ждёт ещё череда новостей о сокращениях их общей пользовательской базы.