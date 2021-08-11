Несмотря на то, что последнее время Blizzard освещается лишь в мрачных тонах из-за скандала с домогательствами, которые, возможно, были, а, возможно, и нет, проблемы у компании начались задолго до недавних событий. Согласно собранной энтузиастами статистике из финансовых отчётов компании, за четыре года пользовательская база её творений уменьшилась почти вдвое.

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Как сообщают небезразличные к судьбе Blizzard энтузиасты, во втором квартале 2017 года суммарная месячная активная аудитория её игр составляла 46 миллионов человек. С того момента стало наблюдаться плавное падение по несколько миллионов пользователей ежеквартально. Как итог, ко второму кварталу 2021 года месячная активная аудитория проектов Blizzard сократилась до 26 миллионов человек.

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Примечательно, что в течение всего этого времени Blizzard неустанно выпускала для World of Warcraft дополнения, но несмотря на всю их популярность, статистика всё равно оставалась непоколебимой. Логично предположить, что если бы не дополнения к WoW, то всё выглядело бы гораздо печальнее.

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Удивительного, впрочем, во всей этой истории нет: за пять лет, минувших после выхода Overwatch, коллектив Blizzard не выпустил ни одной действительно новой игры. Да и те игры, что уже есть, были брошены на произвол судьбы: поддержка StarCraft II новым контентом прекращена осенью прошлого года, поддержка Overwatch — весной 2020-го, а Heroes of the Storm — и того раньше.

Вся надежда сейчас на ремастер Diablo II (релиз 23 сентября), а после него — на Diablo IV (релиз когда-нибудь в будущем). Также хочется верить, что Overwatch 2 (релиз тоже когда-нибудь в будущем), ради которой была брошена первая часть, оправдает ожидания и привлечёт в проект как новую, так и ушедшую старую аудитории.