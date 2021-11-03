Как и должно быть.

После того, как из-за скандала на почве домогательств и притеснений по половому признаку свои карьеры похоронили многие сотрудники Blizzard, включая назначенного после ухода Майка Морхейма на должность руководителя компании Джея Аллена Брека. После того как Брек покинул высший пост в руководстве Blizzard, на его место был назначен «тандем» из Майка Ибарры и Джен Онил. И вот, несколько часов назад о своём уходе с поста соруководителя компании сообщила Джен Онил.

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По словам Онил, группа сотрудников Blizzard, сражавшихся за восстановление справедливости, вдохновила её на более глубокое погружение в решение проблемы недостаточного расового и культурного разнообразия в игровой индустрии, чем она и будет заниматься на своём основном месте службы в благотворительной организации с говорящим названием Women in Games International. К слову, Blizzard отнеслась к решению Онил с уважением и даже выделила данной организации грант в размере одного миллиона долларов.

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Между тем в Blizzard наблюдаются проблемы с разработкой новых игр: две ожидаемых новинки компании — Diablo IV и Overwatch 2 — были отложены на неопределённый срок. Хотя, справедливости ради, обозначенных сроков релиза у них в принципе не было.