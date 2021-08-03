Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Глава Blizzard объявил об уходе из компании на фоне скандала

Скандалисты определённо добились своего.
5
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Два года назад Джей Аллен Брэк сменил Майка Морхейма на посту президента Blizzard Entertainment. К сожалению, ситуация вокруг Blizzard стала складываться таким образом, что Брэк принял непростое для себя решение о досрочном сложении полномочий руководителя компании.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
Супердешевая MSI 3070 LHR в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Формально экс-глава Blizzard уходит, чтобы продолжить карьеру уже в другом коллективе, но фактически мы прекрасно знаем, что Джей Аллен Брэк вынужденно покидает компанию на фоне скандала о домогательствах и корпоративных притеснениях разработчиков женского пола. Действительно ли всё это имело место, мы не знаем и знать не желаем, но одной из своих целей инициаторы скандала определённо добились.

Теперь Blizzard будет руководить тандем, состоящий из Джен Онил (бывшей руководительницы Vicarious Visions) и Майка Ибара, экс-вице-президента Xbox. Сам Джей Аллен Брэк считает их достойными кандидатурами, которые помогут компании максимально реализовать свой потенциал и поставить компанию на путь необходимых перемен.

реклама

Стоит отметить, что за последние годы из Blizzard ушёл уже практически весь старый «костяк», который и ковал имя данной компании. Какое у коллектива теперь будущее, страшно даже представить, но хочется верить, что всё же светлое. Сейчас компания трудится над Diablo IV, Diablo II Resurrected, Overwatch 2 и продолжает поддерживать World of Warcraft.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blizzard
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Глава Blizzard объявил об уходе из компании на фоне скандала
5
AMD и Valve работают над драйвером, который оптимизирует производительность консоли Steam Deck
2
Журналисты показали 7 минут из «беты» кооперативного зомби-экшена Back 4 Blood
+
Microsoft запустила Windows 365 — полностью «облачную» ОС для бизнеса
5
Инсайдер: Call of Duty Black Ops Cold War получит ещё дюжину новых карт для сетевого режима
+
Полчаса свежего игрового процесса Weird West от экс-разработчиков Dishonored
+

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 56
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
80
Как майнить Chia в августе 2021 года
34
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
9
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
21
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
11
Распродажа 2021 – ключи для Windows 10 по цене от 940 рублей

Сейчас обсуждают

misterYoda
16:39
А по-моему о дисках для геймеров и отстали ли от них чиамайнеры. Цены на диски для майнеров интересны только майнерам, а интересы майнеров чиа нормальным людям неинтересны.)
Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
swr5
16:39
Ничего, ничего, хватит всем, не волнуйтесь заранее, все купите.
AMD и Valve работают над драйвером, который оптимизирует производительность консоли Steam Deck
VRoman
16:39
Приус в Америке считается самым медленным авто на дороге. Водителям такого рекомендуется никогда не убирать тапку с раза чтобы прдталкивать сзади не приходилось...
Модифицированная Tesla Model S Plaid обновила рекорд скорости трассы Laguna Seca
IceFireW
16:37
Прирост в 2 раза, у геймеров нет столько денег.
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
SeTi2019
16:35
Только ты ему забыл шепнуть, что все члены семьи его будут рулить одним курсором мыши и писать один текст одновременно.
Microsoft запустила Windows 365 — полностью «облачную» ОС для бизнеса
DarkShaman
16:34
OMG ! https://minerstat.com/hardware/nvidia-rtx-3080-ti?lang=ru
Видеокарты NVIDIA LHR продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой в 25%
Арктур Пирожков
16:33
Да какая прибыль то? Написано же: карта бралась для игр, для души. Отмайнит часть стоимости и то хлеб.
Видеокарты NVIDIA LHR продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой в 25%
Simon Crebbs
16:32
В это правда кто-кто ещё продолжает играть???? Несмотря на 2021 год на дворе??????
Геймеры обнаружили бесплатный способ получения опыта в GTA Online
Renegade1979
16:26
Дивись, о диво дивное, чудо юдное, чудь начудила, меря намеряла, весь навешала, мордва им морды набила, и орды ордынскыя ясакЪ содрали. Так в кровавом болоте мангольского рабства зарождалась Моськовия...
AnTuTu назвал самые мощные смартфоны в июле
h2o
16:23
спс кэп
Microsoft запустила Windows 365 — полностью «облачную» ОС для бизнеса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем