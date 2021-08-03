Два года назад Джей Аллен Брэк сменил Майка Морхейма на посту президента Blizzard Entertainment. К сожалению, ситуация вокруг Blizzard стала складываться таким образом, что Брэк принял непростое для себя решение о досрочном сложении полномочий руководителя компании.

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Формально экс-глава Blizzard уходит, чтобы продолжить карьеру уже в другом коллективе, но фактически мы прекрасно знаем, что Джей Аллен Брэк вынужденно покидает компанию на фоне скандала о домогательствах и корпоративных притеснениях разработчиков женского пола. Действительно ли всё это имело место, мы не знаем и знать не желаем, но одной из своих целей инициаторы скандала определённо добились.

Теперь Blizzard будет руководить тандем, состоящий из Джен Онил (бывшей руководительницы Vicarious Visions) и Майка Ибара, экс-вице-президента Xbox. Сам Джей Аллен Брэк считает их достойными кандидатурами, которые помогут компании максимально реализовать свой потенциал и поставить компанию на путь необходимых перемен.

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Стоит отметить, что за последние годы из Blizzard ушёл уже практически весь старый «костяк», который и ковал имя данной компании. Какое у коллектива теперь будущее, страшно даже представить, но хочется верить, что всё же светлое. Сейчас компания трудится над Diablo IV, Diablo II Resurrected, Overwatch 2 и продолжает поддерживать World of Warcraft.