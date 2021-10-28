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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Sony переименовала своё подразделение, занимающееся выпуском игр на PC
Давно пора.
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Sony стала демократичнее относиться к PC как к игровой платформе, постепенно перенося на неё многие из своих известнейших некогда эксклюзивных для PlayStation игр. Процесс будет только нарастать в своих объёмах, поэтому компания решила переименовать своё занимающееся выпуском игр на компьютерах подразделение, дабы название лучше соответствовало его сути.

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Так, если раньше PlayStation-игры выходили на PC под эгидой PlayStation Mobile, то теперь это недоразумение исправлено: соответствующее подразделение отныне называется PlayStation PC .

По всей видимости, PlayStation PC будет заниматься выпуском своих игр конкретно в Steam, поскольку в том же Epic Games Store компания работает под глобальным именем Sony Interactive Entertainment.

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Напомним, что PC-игроки уже смогли опробовать Horizon Zero Dawn, Days Gone, готовятся к выходу Uncharted 4 и God of War, а также, если верить слухам, всё-таки дождутся выхода The Last of Us. Сама Sony считает свою новую политику полезной для всех, однако идти на следующий шаг — выпускать новинки одновременно и на PlayStation, и на PC — пока не торопится. Руководство компании по-прежнему ставит PlayStation в абсолютный приоритет, поэтому в обозримом будущем её игры будут выходить на PC только с ощутимой задержкой по сравнению с консольными релизами.

#sony
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Winssy
16:01
Офигеть просто) Показателем достоверности теперь являются скриншоты cpuz/gpuz. Хочешь я тебе скриншоты gpuz пяти разных 3090 пришлю? Будешь считать меня владельцем пяти 3090)
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nax
16:00
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NuJIevik
15:57
Проверьте спойлеры под таблицами. Абсолютно все результаты выложены в скриншотах, где видны настройки, показатели фпс, текущие тайминги и частота процессора
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Юрий Полкунов
15:53
Я слышал еще должен бивас с новой агессой выйти под эту винду 11
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