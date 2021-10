Давно пора.

Sony стала демократичнее относиться к PC как к игровой платформе, постепенно перенося на неё многие из своих известнейших некогда эксклюзивных для PlayStation игр. Процесс будет только нарастать в своих объёмах, поэтому компания решила переименовать своё занимающееся выпуском игр на компьютерах подразделение, дабы название лучше соответствовало его сути.

Так, если раньше PlayStation-игры выходили на PC под эгидой PlayStation Mobile, то теперь это недоразумение исправлено: соответствующее подразделение отныне называется PlayStation PC .

По всей видимости, PlayStation PC будет заниматься выпуском своих игр конкретно в Steam, поскольку в том же Epic Games Store компания работает под глобальным именем Sony Interactive Entertainment.

Напомним, что PC-игроки уже смогли опробовать Horizon Zero Dawn, Days Gone, готовятся к выходу Uncharted 4 и God of War, а также, если верить слухам, всё-таки дождутся выхода The Last of Us. Сама Sony считает свою новую политику полезной для всех, однако идти на следующий шаг — выпускать новинки одновременно и на PlayStation, и на PC — пока не торопится. Руководство компании по-прежнему ставит PlayStation в абсолютный приоритет, поэтому в обозримом будущем её игры будут выходить на PC только с ощутимой задержкой по сравнению с консольными релизами.