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Новости Software Игнатий Колыско
Браузер Edge для консолей Xbox получит поддержку игрового сервиса GeForce Now
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В конце прошлого месяца компания Microsoft выпустила новую версию прошивки для консолей Xbox, после установки которой на устройствах появлялась новая версия браузера Edge.

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Уже тогда стало понятно, что обновлённая программа для Xbox по набору функций практически ничем не отличается от версий для macOS или Windows. Браузер на Xbox умеет синхронизировать все настройки пользователя, историй посещений, избранное и настройки внешнего вида. Обозреватель для консолей также поддерживает вертикальные вкладки и коллекции, но пока не «дружит» с расширениями и режимом разработчика.

В момент релиза мы с сожалением отметили, что сервис GeForce Now на Xbox остаётся недоступным по решению самой NVIDIA. Похоже, и это ограничение редмондцы в ближайшем времени устранят.

Как сообщает редактор издания The Verge Том Уоррен, NVIDIA сняла блокировку с браузера Edge в «бете» новой версии клиента GeForce Now. Это означает, что скоро владельцы консолей Xbox получат доступ к библиотеке игр облачного сервиса NVIDIA. Но тут обязательно стоит дождаться официального комментария от Microsoft.

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Несколько дней назад NVIDIA анонсировала возможность арендовать видеокарту GeForce RTX 3080 в облаке по специальному тарифу. Компания начала принимать предварительные заказы у отдельных пользователей GeForce Now из США и Европы.

#nvidia #xbox #edge #geforce now
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