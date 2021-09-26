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Новости Software Игнатий Колыско
Новая версия браузера Edge для Xbox позволяет работать с офисными программами, писать в Discord и играть через Google Stadia
А вот сервис GeForce NOW на Xbox заблокирован самой NVIDIA.
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Компания Microsoft выпустила новую версию прошивки для консолей Xbox, после установки которой на устройствах появляется новая версия браузера Edge. Финальный вариант программы появился на Xbox One и Xbox Series X|S после шести месяцев тестирования. Примечателен он тем, что предоставляет владельцам консолей возможность пользоваться облачным сервисом Stadia, веб-версией мессенджера Discord а также другими популярными программами и сервисами.

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Редмондцы дали понять, что теперь Microsoft Edge для Xbox по набору функций практически ничем не отличается от версий для macOS или Windows. Как и в случае с Edge для персональных компьютеров или мобильных устройств, браузер на Xbox умеет синхронизировать все настройки пользователя, историй посещений, избранное и настройки внешнего вида. Обозреватель для консолей также поддерживает вертикальные вкладки и коллекции, но пока не «дружит» с расширениями и режимом разработчика.

Ещё один важный момент, касающийся Edge для Xbox, — это полноценная поддержка мыши и клавиатуры. Пользователь теперь может не только более естественным образом вводить текстовые запросы в разных полях, но и работать в облачных версиях популярных офисных приложений, включая Word и Excel. Использовать мышь и клавиатуры в игровой сервисе Stadia тоже не запрещается. Правда, доступа к игровому сервису GeForce NOW через Xbox-версию браузера Edge запрещён — ограничение ввела сама NVIDIA.

Про Discord тоже важно вспомнить. Напомним, официального приложения мессенджера для консолей Xbox пока нет, но функционал веб-версии доступен: можно отправлять и принимать текстовые сообщения, присоединяться к голосовым вызовам, не используя микрофон (последний пункт пока недоступен).

#microsoft #xbox #edge
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