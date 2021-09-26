А вот сервис GeForce NOW на Xbox заблокирован самой NVIDIA.

Компания Microsoft выпустила новую версию прошивки для консолей Xbox, после установки которой на устройствах появляется новая версия браузера Edge. Финальный вариант программы появился на Xbox One и Xbox Series X|S после шести месяцев тестирования. Примечателен он тем, что предоставляет владельцам консолей возможность пользоваться облачным сервисом Stadia, веб-версией мессенджера Discord а также другими популярными программами и сервисами.

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Редмондцы дали понять, что теперь Microsoft Edge для Xbox по набору функций практически ничем не отличается от версий для macOS или Windows. Как и в случае с Edge для персональных компьютеров или мобильных устройств, браузер на Xbox умеет синхронизировать все настройки пользователя, историй посещений, избранное и настройки внешнего вида. Обозреватель для консолей также поддерживает вертикальные вкладки и коллекции, но пока не «дружит» с расширениями и режимом разработчика.

Ещё один важный момент, касающийся Edge для Xbox, — это полноценная поддержка мыши и клавиатуры. Пользователь теперь может не только более естественным образом вводить текстовые запросы в разных полях, но и работать в облачных версиях популярных офисных приложений, включая Word и Excel. Использовать мышь и клавиатуры в игровой сервисе Stadia тоже не запрещается. Правда, доступа к игровому сервису GeForce NOW через Xbox-версию браузера Edge запрещён — ограничение ввела сама NVIDIA.

Про Discord тоже важно вспомнить. Напомним, официального приложения мессенджера для консолей Xbox пока нет, но функционал веб-версии доступен: можно отправлять и принимать текстовые сообщения, присоединяться к голосовым вызовам, не используя микрофон (последний пункт пока недоступен).