NVIDIA подготовила обновление для своего облачного игрового сервиса GeForce Now. У пользователей появится возможность арендовать видеокарту GeForce RTX 3080 в облаке по специальному тарифу. Сейчас компания начала принимать предварительные заказы среди отдельных пользователей GeForce Now, новый тариф с доступам к мощной видеокарте будет доступен пользователям США и Европы в рамках подписок Founders и Priority с обязательным 6-месячным членством за 100 долларов.
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К концу октября предзаказы на аренду топовой видеокарты откроют для всех желающих, сервис запустят в США (ноябрь) и в Европе (декабрь). NVIDIA обещает, что аренда GeForce RTX 3080 позволит обеспечить передачу потокового видео с разрешением до 1440p при 120 кадрах в секунду и в 4K с HDR и 60 кадрах/с на приставке NVIDIA Shield. Продолжительность непрерывной игровой сессии в рамках нового тарифа — до 8 часов.
Здесь ещё нужно пояснить, что NVIDIA позиционирует своё новое предложение для облачного сервиса именно как «RTX 3080 в облаке», но в действительности к центрам обработки данных не подключаются соответствующие видеокарты. Речь идёт об эквивалентной по производительности Ampere GA102, используемой в серверах. Там же установлены процессоры AMD Threadripper и 28 Гбайт оперативной памяти.
Итоговое аппаратное решение может выдавать до 35 терафлопс производительности графического процессора, что примерно равно мощности RTX 3090.