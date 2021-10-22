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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
CD Projekt купила основанную разработчиками Bioshock и Halo студию The Molasses Flood
Но конкретно зачем, не уточняется.
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Компания CD Projekt, владеющая одноимённой студией с постфиксом RED, а также магазином GOG, объявила о пополнении в своих рядах. С сегодняшнего дня в общий дружный коллектив входит американская студия The Molasses Flood.

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Стоит отметить, что The Molasses Flood была основана в 2014 году и известна в первую очередь своими основателями, которые ранее напрямую участвовали в разработке игр серий Bioshock, Halo, Guitar Hero и Rock Band. Из числа игровых проектов коллектива можно упомянуть The Flame in the Flood и Drake Hollow, но вряд ли эти названия знакомы львиной доле геймеров.

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Чем конкретно будет заниматься коллектив в составе группы CD Projekt, не уточняется. Руководство заявляет, что The Molasses Flood позволит расширить потенциал компании, а также подготовить некий новый проект по уже имеющейся у CD Projekt франшизе. Ассимилировать разработчиков польская компания не собирается: они сохранят все свои устои и коллектив; правда, теперь у неё появилось начальство, но это обстоятельство не столь страшное, как может показаться.

#cd projekt
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