Экшены NieR Replicant и Crysis Remastered лишились защиты Denuvo — разработчики из Square Enix и Crytek выпустили соответствующие обновления. Напомним, ремастер-версия Crysis поставлялась с Denuvo на протяжении года, а NieR Replicant — в два раза меньше по срокам.
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Нам осталось дождаться публикации видеоматериалов от видеоблогеров-энтузиастов, которые наглядно нам покажут, насколько сильно выросла производительность обеих игр после удаления Denuvo.
Ранее мы писали о том, что Shadow of the Tomb Raider и Rise of the Tomb Raider лишись поддержки Denuvo, получив взамен DLSS.
NieR Replicant доступна для покупки на PS4, Xbox One и PC. Ремастер-версию Crysis Remastered можно купить на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.