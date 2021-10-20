Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Crysis Remastered и NieR Replicant лишись защиты Denuvo
Если кому-то это важно.
анонсы и реклама
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену

Экшены NieR Replicant и Crysis Remastered лишились защиты Denuvo — разработчики из Square Enix и Crytek выпустили соответствующие обновления. Напомним, ремастер-версия Crysis поставлялась с Denuvo на протяжении года, а NieR Replicant — в два раза меньше по срокам.

реклама

Нам осталось дождаться публикации видеоматериалов от видеоблогеров-энтузиастов, которые наглядно нам покажут, насколько сильно выросла производительность обеих игр после удаления Denuvo.

Ранее мы писали о том, что Shadow of the Tomb Raider и Rise of the Tomb Raider лишись поддержки Denuvo, получив взамен DLSS.

анонсы и реклама
Новейшие RX 6600 в Регарде
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

NieR Replicant доступна для покупки на PS4, Xbox One и PC. Ремастер-версию Crysis Remastered можно купить на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

#crytek #crysis remastered #denuvo #nier replicant
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Игроки утопили Steam-версию Crysis Remastered в отрицательных отзывах
Crytek сравнила PC-версии ремастеров трилогии Crysis с оригиналами
На следующей неделе выходит сборник Crysis Remastered Trilogy — смотрим новый трейлер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
759
Лучшие стратегии, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть вторая
9
Как AMD бросила поддержку "устаревших" видеокарт и возможный сговор AMD+nVidia против Microsoft
100
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 40 тысяч рублей: октябрь 2021
5
Хранение личной фильмотеки - домашний медиа-сервер против стриминговых интернет-сервисов
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X570S Carbon EK X
+
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть вторая
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
2

Сейчас обсуждают

Me4tatelI&gt;
22:20
на таком "клочке" 140млн много, 40 млн где то в токио слишком много
Японца арестовали за незаконное использование нейросетей - он убирал цензуру из роликов для взрослых
Sergiu Bunacalea
22:19
Если получится разлочить карту полностью , то 3080 ti будет копать как 3090 120 хэшей , но даже сейчас это весьма выгодная карта как для геймеров , так и для майнеров с учётом всех остальных цен
$66 104 – новый исторический максимум Bitcoin
Эдуард
22:19
Ты думаешь твой высер кто-то будет читать? Работу найди, а не пасты строчи
Биткоин на пороге абсолютного рекорда стоимости
Deemaze
22:19
Пытаемся себя утешить скорым обвалом цен, кто первый, Китай жёсткой политикой к майнерам, либо продавцы, которым нужно распродать заполненные склады.
Цены на видеокарты в РФ растут вслед за Эфиром – GeForce RTX 2060S на 18 000р дороже RTX 3060
omoikane
22:19
Я незнаю как вам, но мы за компом еще и работаем, а тут даже фотошопу мало 32 гигов без файла подкачки. Так что о каких вы серверных задачах? 64 гига на новой платформе минимум. 32 гига у меня еще с 2...
G.SKILL анонсировала комплекты памяти DDR5-6600 с очень низкими задержками CL36
Каа
22:18
Страшно! Население сильно стареет у них! Потом все умрут за короткий промежуток времени! Просто валом! Останется горстка японцев, которые видели письки в порно))) С них начнётся возрождение, но это ...
Японца арестовали за незаконное использование нейросетей - он убирал цензуру из роликов для взрослых
Me4tatelI&gt;
22:18
так его бы и не нашли скорее всего) а так через сайт вышли на него)
Японца арестовали за незаконное использование нейросетей - он убирал цензуру из роликов для взрослых
Эдуард
22:18
Использовать майнеров как ходячуб рекламу Именно для этого майнеры и нужны, да! Все именно так!
Биткоин на пороге абсолютного рекорда стоимости
nax
22:17
Вспомним детей. Пока малы, они не понимают, как устроен мир, пытаются засунуть палец в розетку, кинуть чашку на пол да или просто рассыпать пачку муки ради веселья. Современное человечество ведёт себя...
Bethesda рассказала о мире и времени действия Starfield
Me4tatelI&gt;
22:17
с населением в 140млн это не так страшно)
Японца арестовали за незаконное использование нейросетей - он убирал цензуру из роликов для взрослых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем