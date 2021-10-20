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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Crysis Remastered и NieR Replicant лишились защиты Denuvo
Если кому-то это важно.
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Экшены NieR Replicant и Crysis Remastered лишились защиты Denuvo — разработчики из Square Enix и Crytek выпустили соответствующие обновления. Напомним, ремастер-версия Crysis поставлялась с Denuvo на протяжении года, а NieR Replicant — в два раза меньше по срокам.

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Нам осталось дождаться публикации видеоматериалов от видеоблогеров-энтузиастов, которые наглядно нам покажут, насколько сильно выросла производительность обеих игр после удаления Denuvo.

Ранее мы писали о том, что Shadow of the Tomb Raider и Rise of the Tomb Raider лишись поддержки Denuvo, получив взамен DLSS.

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NieR Replicant доступна для покупки на PS4, Xbox One и PC. Ремастер-версию Crysis Remastered можно купить на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

#crytek #crysis remastered #denuvo #nier replicant
1
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Интересно будут тесты сравнения на уровне рекомендованных тдп между топом интел и амд, посмотреть кто будет быстрее и энергоэффективнее.
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bambino_pukanov
00:58
ты бы знал, почем эти асики продаются. или ты думаешь, кто-то реально продает за 5700 девайс, который в месяц 7000+ заработает?
Курс эфира достиг 4000 долларов США
LoL
00:55
Еще раз, это фейк. Результат из версии 19 после переключения в версию 17 сохранился, хотя не должен был.
Китайский энтузиаст протестировал Intel Core i9-12900K с разгоном до 5,2 ГГц в CPU-Z
Дмитрий
00:54
радеон 6900 за 110к за бугром
Курс эфира достиг 4000 долларов США
Дмитрий
00:54
у меня как раз MediaTek Helio P25 (MT6757T
Чипсет MediaTek Dimensity 2000 превосходит по проихводительности Snapdragon 898
bambino_pukanov
00:52
для глупых и скупых - да. а умные - наоборот, могут позволить себе топчик, т.к. видеокарта сама себя окупает
Курс эфира достиг 4000 долларов США
LoL
00:52
И? Штатно 5950х бустит ядро с пбо и курвой на 5.050)) Что не так?
Китайский энтузиаст протестировал Intel Core i9-12900K с разгоном до 5,2 ГГц в CPU-Z
LoL
00:49
Китайский энтузиаст протестировал Intel Core i9-12900K с разгоном до 5,2 ГГц в CPU-Z
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