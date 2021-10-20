Канадский разработчик-одиночка Даниэль Муллинз выпустил в продажу карточный хоррор Inscryption. Мы писали об этом проекте в прошлой заметке, а сам девелопер ранее успел поработать над приключенческими проектами Pony Island и The Hex.
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Inscryption представляет собой жанровый гибрид, в котором присутствуют элементы хоррора, рогалика и головоломки. Автор называет своё творение «чернильно-чёрной карточной одиссеей».
По случаю релиза Даниэль Муллинз выпустил отдельный трейлер, призванный в очередной раз напомнить о сильных сторонах Inscryption. Проект не демонстрирует передовой графики, но забирает у зрителя чувство уюта. Вокруг темнота, горящие свечи и странные тени.
Inscryption доступна для покупки в Steam, до 1 ноября её можно купить со скидкой за 494 руб. На момент написания материала у проекта было 98% рейтинга на основании 96 рецензий.