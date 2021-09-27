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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Пугающий карточный хоррор Inscryption получил точную дату релиза
Определение жанра нас тоже забавляет.
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Компания Devolver Digital займётся изданием Inscryption — необычного хоррора с элементами карточной игры. На YouTube-канале издательства появился новый трейлер проекта с указанием его точной даты релиза — 19 октября.

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Inscryption представляет собой жанровый гибрид, в котором присутствуют элементы хоррора, рогалика и головоломки. За разработку проекта отвечает Дэниел Муллингс, который называет Inscryption «чернильно-чёрной карточной одиссеей».

Представленный трейлер не демонстрирует передовой графики, но забирает у зрителя чувство уюта, и это комплимент. Нам показывают карточные партию, пугающих собеседников напротив с горящими глазами и загребущими руками (рукопожатия случаются). Вокруг темнота, горящие свечи и неподдельное чувство страха.

Игроку в Inscryption нужно будет сбежать из хижины Лешего и разгадать все секреты места, в котором эта избушка находится. Для этого важно собрать колоду карт с помощью «крафта, хирургии и членовредительства» и принимать участие в захватывающих партиях.

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Если вас заинтересовал сеттинг Inscryption, то можете смело скачивать демоверсию. Самый полный вариант хоррора стоит 494 рубля, на данный момент выход игры запланирован только на PC.

#devolver digital #inscryption
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HeiZenberG
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Пугающий карточный хоррор Inscryption получил точную дату релиза
MriS
02:00
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