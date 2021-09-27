Компания Devolver Digital займётся изданием Inscryption — необычного хоррора с элементами карточной игры. На YouTube-канале издательства появился новый трейлер проекта с указанием его точной даты релиза — 19 октября.
реклама
Inscryption представляет собой жанровый гибрид, в котором присутствуют элементы хоррора, рогалика и головоломки. За разработку проекта отвечает Дэниел Муллингс, который называет Inscryption «чернильно-чёрной карточной одиссеей».
Представленный трейлер не демонстрирует передовой графики, но забирает у зрителя чувство уюта, и это комплимент. Нам показывают карточные партию, пугающих собеседников напротив с горящими глазами и загребущими руками (рукопожатия случаются). Вокруг темнота, горящие свечи и неподдельное чувство страха.
Игроку в Inscryption нужно будет сбежать из хижины Лешего и разгадать все секреты места, в котором эта избушка находится. Для этого важно собрать колоду карт с помощью «крафта, хирургии и членовредительства» и принимать участие в захватывающих партиях.
Если вас заинтересовал сеттинг Inscryption, то можете смело скачивать демоверсию. Самый полный вариант хоррора стоит 494 рубля, на данный момент выход игры запланирован только на PC.