Вчера Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider получили обновление, добавившее в две последние части новой трилогии серии технологию DLSS и избавившее их от Denuvo. Всё было бы хорошо, если бы не одно «но»: после вчерашнего обновления игроки заметили, что при попытке запуска игр трилогии Tomb Raider у них стали запрашивать вход в учётную запись Epic Games Store, причём даже в том случае, если игра изначально запускается через Steam.
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Виной тому введение сервиса Epic Online Services, однако, как сообщают разбирающиеся в вопросе журналисты, в реальности жалобы геймеров обоснованы лишь частично. На самом деле последняя трилогия Tomb Raider задействует аккаунт Epic Games Store только в том случае, если вы ранее уже связали свои учётные записи Steam и EGS. Если же вы не связывали учётные записи, то шаг входа в свой EGS-аккаунт можно пропустить без каких бы то ни было последствий для игрового процесса.
Как бы то ни было, разработчики трилогии услышали жалобы игроков и временно откатили обновление до решения проблемы.