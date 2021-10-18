Компания Square Enix подготовила и выпустила обновления сразу для двух игр про Лару Крофт — Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider. Апдейты убирают из названных проектов защиту Denuvo, взамен добавляя поддержку технологии DLSS.
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Параллельно с этим, патчи для двух Tomb Raider призван повысить производительность игр, оптимизируют многопользовательские структуры в Epic Online Services и устраняют незначительные ошибки отображения на графике Intel.
Пользователи Steam уже могут скачать обновления и оценить прирост производительности при активированной DLSS. Rise of the Tomb Raider доступна в Steam с 9 февраля 2016 года и может похвастаться 94% рейтинга на основании более 83 тысяч отзывов. Shadow of the Tomb Raider можно прикупить в Steam с 14 сентября 2018 года, у проекта есть 85% рейтинга на основании почти 42 тысяч отзывов.