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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Инсайдер: CD Projekt RED готовит масштабную переделку Cyberpunk 2077
В начале года мы такое уже слышали.
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У нас на очереди ещё одна новость о том, что разработчики Cyberpunk 2077 собираются перекроить игру, улучшить её и избавить от всех раздражающих недоделок. Инсайдер Тайлер МакВикер опубликовал у себя на канале в YouTube ролик о ближайшем будущем ролевого экшена. Похожую заметку от «инсайдера» мы уже публиковали в начале года, но тогда смелые заявления о масштабной работе над ошибками не подтвердились.

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Изменения для Cyberpunk 2077, о которых рассказал Тайлер МакВикер, не такие масштабные, поэтому в их поверить чуточку легче. Инсайдер утверждает, что разработчики Cyberpunk 2077 будут постепенно улучшать игру, избавляя её от неработающих или «поломанных» механик.

Например, поведение полиции точно улучшат, сделав искусственный интеллект представителей закона более продвинутым. Для NPC изменения будут больше косметическими: добавят больше уникальных моделей персонажей и автомобилей. Для банд запланировано важное улучшение ИИ: они станут запоминать отношение к персонажу игрока.

Со сложностью прохождения представители команды разработки пообещали что-то сделать. Текущая версия Cyberpunk 2077 не может противопоставить игроку что-то изобретательное в плане ведения боевых действий, поэтому в обновлениях врагов научат работать слаженнее и активно использовать импланты и элементы окружения. Проще говоря, перестрелять всех, как раньше, не получится.

Мелкие бесплатные DLC для игры действительно готовятся, но большого количества контента они с собой не принесут, что и так было понятно. Зато ожидается, что игрок сможет менять внешний вид квартиры Ви. Изменять дадут и внешность главного героя, но только в парикмахерских и барбершопах. Будет ли возможность полностью сменить Ви внешность — непонятно.

Со слов Тайлера МакВикера, в новых версия Cyberpunk 2077 появится режим «Новая игра+», открывающийся после первого прохождения. А сетевой режим в игре если и появится, то не будет представлять собой копию GTA Online по масштабам.

Напоследок хочется пересказать слова инсайдера о больших дополнениях: они действительно готовятся, местом действия первого DLC станет район Пасифики. События первого дополнения развернутся до финала истории Ви и не повлияют на концовку. Опять же, выбор Пасифики в качестве основного места действия для дополнения кажется вполне реалистичным, ведь в текущей версии игры этот район считается самым безжизненным и непроработанным; словно разработчики припасли всё интересное «на потом».

Cyberpunk 2077 доступна на PC и консолях, некстген-версия игры должна выйти до конца текущего года, но это не точно. К рассказам инсайдера Тайлера МакВикера можно отнестись с привычным скепсисом, если бы мы на днях не узнали о том, что команда разработки Cyberpunk 2077 активно набирает новых сотрудников.

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Всего CD Projekt RED требуется около шестидесяти новых сотрудников — от художников и аниматоров до программистов и дизайнеров уровней. С полным перечнем вакансий можно ознакомиться вот по этой ссылке. Может быть, поляки действительно хотят исправить игру?

#cd projekt red #cyberpunk 2077
6
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