Последнее время Cyberpunk 2077 практически не всплывает в информационном поле. Видимо, коллектив CD Projekt RED потихоньку переключается на производство дополнительного контента для своей футуристической ролевой игры; и эта догадка частично подтверждается обнаруженным сегодня внимательными игроками внушительным списком открытых вакансий.
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Всего CD Projekt RED требуется около шестидесяти новых сотрудников — от художников и аниматоров до программистов и дизайнеров уровней. С полным перечнем вакансий можно ознакомиться вот по этой ссылке.
Логичнее всего предположить, что CD Projekt RED полностью перешла на разработку крупных аддонов, запуск которых сместился во времени на неопределённый срок после всех неурядиц, с которыми пришлось столкнуться Cyberpunk 2077 после прошлогоднего релиза.