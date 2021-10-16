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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработчикам Cyberpunk 2077 требуются десятки новых специалистов — видимо, для создания крупных дополнений
Для чего ж ещё.
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Последнее время Cyberpunk 2077 практически не всплывает в информационном поле. Видимо, коллектив CD Projekt RED потихоньку переключается на производство дополнительного контента для своей футуристической ролевой игры; и эта догадка частично подтверждается обнаруженным сегодня внимательными игроками внушительным списком открытых вакансий.

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Всего CD Projekt RED требуется около шестидесяти новых сотрудников — от художников и аниматоров до программистов и дизайнеров уровней. С полным перечнем вакансий можно ознакомиться вот по этой ссылке.

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Логичнее всего предположить, что CD Projekt RED полностью перешла на разработку крупных аддонов, запуск которых сместился во времени на неопределённый срок после всех неурядиц, с которыми пришлось столкнуться Cyberpunk 2077 после прошлогоднего релиза.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
2
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Разработчикам Cyberpunk 2077 требуются десятки новых специалистов — видимо, для создания крупных дополнений
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